Miss Jamaica 2025 reaparece tras fatal caída con potente mensaje, ¿Cuál es el estado de salud de Gabrielle Henry?

Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025, reapareció a través de un mensaje que rápidamente captó la atención de sus seguidores, esto tras el accidente que sufrió durante el certamen de Miss Universo 2025 y por el que estuvo internada en el hospital.

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Miss Universo Jamaica 2025?

El accidente ocurrió en la participación de Gabrielle Henry durante una de las competencias preliminares de Miss Universo 2025, realizadas en Bangkok, Tailandia. Mientras se encontraba en el escenario, la representante de Jamaica cayó por el borde del escenario, lo que provocó una interrupción inmediata del evento. Personal médico ingresó de forma rápida para brindarle atención y, posteriormente, fue retirada en camilla ante la mirada de asistentes, concursantes y organizadores.

La caída se originó luego de que Gabrielle Henry se fue hacia abajo por una abertura de 1.2 metros en el escenario, destinada al equipo de iluminación. Aunque en un inicio se informó que los estudios médicos no mostraban fracturas, la situación derivó en su salida definitiva del certamen, una decisión que generó múltiples reacciones y cuestionamientos sobre las condiciones del escenario.

Días después, se dio a conocer que Gabrielle Henry fue diagnosticada con una hemorragia intracraneal, motivo por el cual permaneció hospitalizada bajo observación médica.

La caída de Gabrielle Henry en Miss Universo encendió las alarmas. / Foto: Redes sociales

Miss Jamaica 2025 sale del hospital en silla de ruedas: ¿Cuál es su estado de salud?

En diciembre, Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025, fue vista en silla de ruedas al salir del hospital, luego de permanecer más de un mes bajo observación médica tras el accidente que sufrió durante el certamen de belleza. De acuerdo con la información disponible, los médicos determinaron que su estado de salud era lo suficientemente estable para permitir su traslado aéreo y su regreso a Jamaica, donde continuará con su proceso de recuperación.

Las primeras imágenes y videos que circularon muestran a Gabrielle Henry llegando a Kingston, capital de Jamaica, acompañada por familiares y bajo supervisión médica. En el material se observa que descendió del avión en silla de ruedas, lo que confirmó que, aunque ya no se encontraba hospitalizada en Tailandia, aún requiere cuidados médicos. El arribo se dio en el Aeropuerto Internacional Norman Manley, donde su llegada generó atención inmediata.

El periodista Damián Mitchell informó que Gabrielle Henry fue ingresada posteriormente a un hospital del área corporativa de Kingston para continuar bajo seguimiento de un neurólogo. Detalló que la representante de Jamaica contó con escolta médica completa durante el vuelo desde Bangkok, la cual fue costeada por la Organización Miss Universo, y que en el aeropuerto fue recibida por su padre, su asesor legal Marc Ramsay y directivos nacionales del certamen.

Miss Jamaica 2025 salió del hospital en silla de ruedas. / Foto: Redes sociales

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, reaparece en redes sociales con un especial mensaje

Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025, reapareció en redes sociales para enviar un mensaje público de felicitación a su compatriota Celine Deidrick. A través de sus historias, la representante jamaicana compartió una publicación en la que reconoció el logro profesional de Deidrick, marcando así su primera interacción visible tras el accidente que sufrió durante el certamen de Miss Universo 2025.

En la imagen difundida en las historias de Instagram en la cuenta oficial de Miss Universo Jamaica se observa una fotografía de Celine Deidrick acompañada de un encabezado informativo que señala: “Who is Celine Deidrick? The Jamaican Attorney Representing the Government of Guyana in the Mohan Extradition Case” (¿Quién es Celine Deidrick? La abogada jamaicana que representa al Gobierno de Guyana en el caso de extradición de Mohan). Sobre la imagen, Miss Universo Jamaica escribió el mensaje “Felicidades, Celine”, dejando claro el motivo de su reaparición digital.

La publicación también destaca el perfil profesional de Celine Deidrick, quien es identificada como abogada, modelo y empresaria. Gabrielle Henry mantiene actividad en redes sociales mientras continúa su proceso de recuperación fuera del ojo público.

