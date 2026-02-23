Miss Chile le tira al look de Fátima Bosch en Viña del Mar y habla hasta de la corona ¿la Miss Universo contestó?

Inna Moll, Miss Chile, criticó el look que lució Fátima Bosch, Miss Universo 2025, durante la Gala del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, ¿hay pleito entre ambas? Te contamos los detalles.

¿Desaciertos en Viña? Miss Chile opina sobre la imagen de Fátima Bosch. / Redes sociales

¿Qué vestido usó Fátima Bosch en Viña del Mar 2026?

Fátima Bosch desfiló con un vestido realizado por Gio y Bert durante la Gala de Viña, diseño que llamó la atención por su silueta y combinación de tonos. Sobre la inspiración del atuendo, la propia Bosch explicó: “Está inspirado en el cielo chileno, que es algo precioso” en declaraciones retomadas por CNN.

El vestido presenta un corsé strapless en tono blanco, estructurado y ceñido al torso, que se integra con una falda amplia de tul en color azul claro. La parte inferior, compuesta por varias capas, aporta volumen y movimiento, mientras que el contraste entre el blanco y el azul remite visualmente a la idea del cielo a la que hizo referencia la también modelo.

¿Qué dijo Inna Moll sobre el look de Fátima Bosch?

Inna Moll, Miss Chile, se refirió al look que presentó Fátima Bosch en la Gala del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y compartió su postura sobre algunos elementos del estilismo. Al ser consultada, señaló que identificó ciertos puntos que, desde su perspectiva, no terminaron de funcionar en el conjunto.

“Sí, también siento que fueron ciertos desaciertos especialmente con lo de la corona, para que venga acá una Miss Universo, para todos los chilenos obviamente la queremos ver con la corona, con su brillo de reina porque tiene que tener que verse como reina”, expresó Moll al explicar por qué consideraba relevante ese detalle en la presentación durante un programa local.

La también modelo puntualizó que su comentario no estaba dirigido hacia la persona, sino a decisiones específicas del look. En ese sentido, destacó aspectos que sí fueron de su agrado y aclaró que hablaba desde una opinión personal.

“Yo creo que lo único que no me gustó, porque ella es maravillosa, es su maquillaje, su pelo me encantó, los accesorios del pelo no me gustaron. Pero es mi opinión obviamente no soy experta en moda, siento que eso fue un poquito... no sé, tal vez la corona hubiera quedado espectacular. Es lindo ese collar, pero se lo hubiera subido un poquito”, puntualizó la Miss Universo de Chile descartando algún pleito.

Al momento, Fátima Bosch no ha contestado a los contundentes comentarios de Miss Chile. ¿Será que habrá réplica?

Miss Chile vs. Fátima Bosch: la opinión que encendió la Gala de Viña. / Redes sociales

¿Quién es Inna Moll?

Fátima Bosch nació el 19 de mayo de 2000 en Teapa, Tabasco. Es modelo y reina de belleza mexicana, reconocida por obtener el título de Miss Universo 2025, logro con el que se convirtió en la cuarta mexicana en ganar la corona en la historia del certamen.

Inició sus estudios en el Colegio Arjí de Villahermosa, Tabasco. Más adelante cursó la carrera de Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, formación que complementó con estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute, ubicado en Lyndon, Vermont, Estados Unidos.

Su trayectoria en los certámenes de belleza alcanzó un punto clave al coronarse como Miss Universo 2025, representación que la colocó en el escenario internacional. Con este resultado, México sumó un nuevo triunfo dentro del concurso.

