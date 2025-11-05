Fátima Bosch
Nawat Itsaragrisil estalla tras triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025: “Palabras que no puedo decir”
La victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 generó celebraciones, abucheos y una reacción ambigua de Nawat Itsaragrisil, director del certamen en Tailandia.
Miss Universo 2025: Esta es la ganadora del certamen de belleza hoy 20 de noviembre, ¿la mexicana Fátima Bosch?
Hoy, 20 de noviembre, se lleva a cabo la final de Miss Universo 2025 en Tailandia. Todos los seguidores de dicho certamen están a la expectativa. ¿Fátima Boch se llevó la corona?
Filtran a presunta ganadora de Miss Universo 2025 a días de la final: ¿La mexicana Fátima Bosch gana?
A dos días de la gran final de Miss Universo 2025, una representante ya se perfila como la ganadora del certamen tras una serie de filtraciones. ¿Es Fátima Bosch?
Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo 2025, tuvo un accidente a solo unos días de la gran final. Bosch aseguró tener dolor aún. ¿Qué le pasó?
¿Fátima Bosch también? Participantes de Miss Universo 2025 se enferman a días de la gran final: ¿Qué pasó?
Tras escándalos en torno a Miss Universo 2025, una nueva polémica rodea al certamen. Reportan que varias participantes se habrían enfermado. ¿Quiénes exactamente?
Fátima Bosch: ¿Hizo un Nawat Itsaragrisil y rechazó a Miss Perú en Miss Universo 2025? Video desata polémica
Un gesto de Fátima Bosch hacia Karla Bacigalupo, Miss Perú, desató críticas en redes justo antes del inicio de Miss Universo 2025.
Alexis Ayala rompe el silencio y le contesta a Ninel Conde por compararlo con el caso de Fátima Bosch
¡No se quedó callado! Alexis Ayala responde a Ninel Conde tras polémica comparación con lo que vivió la Miss México Fátima Bosch en Miss Universo 2025.
¿Fátima Bosch sufre nuevo desplante en Miss Universo 2025? Exponen video en el que ¡conductores la ignoran!
Fátima Bosch sigue en polémica en Miss Universo 2025; en redes sociales expusieron el momento en que, aparentemente, un par de conductores tailandeses la ignoran en plena dinámica.
Tras haber pedido disculpas por insultar a Fátima Bosch en Miss Universo, el director de la versión tailandesa del concurso cambia la historia y lanza contundente mensaje.
Ninel Conde compara insultó a Fátima Bosch en Miss Universo con pleito con Alexis Ayala: “Sí contó con apoyo”
A través de redes sociales, Ninel Conde comparó lo sucedido con Fátima Bosch en Miss Universo con lo que vivió con Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México’.