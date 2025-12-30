Fátima Bosch dedica mensaje a su papá en medio del escándalo por Miss Universo 2025: “Siempre contar contigo”

La mexicana Fátima Bosch, la gran ganadora de Miss Universo 2025, a pesar del difícil momento mediático que está viviendo en torno a su corona, dedicó un emotivo mensaje a su padre Bernardo Bosch mientras el certamen enfrenta acusaciones de fraude, corrupción y procesos judiciales. ¿Qué fue lo que le dijo exactamente?

¿Por qué acusan de fraude en la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, celebrada el pasado 21 de noviembre en Bangkok, no ha estado exenta de polémica.

Tras la victoria de la representante mexicana, se dio a conocer que su padre, Bernardo Bosch, enfrentó diversos señalamientos por presunta corrupción, pero que, al final del día, fue negada rotundamente por él mismo, y es que hasta lo acusaban de tener tratos con Raúl Rocha Cantú, el presidente de Miss Universo:

Tras la coronación de Fátima Bosch Fernández en la edición 74 de Miss Universo, se difundieron noticias y trascendidos falsos sobre mi familia… Todo lo relacionado conmigo en torno al certamen es absolutamente falso. (...) Al empresario Raúl Rocha Cantú lo conocí el 13 de septiembre de 2025, durante el certamen de Miss Universo México celebrado en la ciudad de Guadalajara. Por lo tanto, todos los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos y ajenos a la realidad. Bernardo Bosch

Aún con toda esta polémica, Fátima ha mantenido una gran convicción frente a todos los señalamientos, y ahora, lo felicitó en redes sociales. ¡Esto le dijo!

¿Cuál fue el mensaje que Fátima Bosch le dedicó a su padre, Bernardo Bosch, por su cumpleaños?

A través de sus redes sociales, la actual Miss Universo, Fátima Bosch, compartió varias fotografías junto a su padre, Bernardo Bosch, recorriendo distintas etapas de su vida y agradeciéndole por el apoyo y las enseñanzas a lo largo de los años:

Happy birthday daddy quien ha sido mi héroe desde que tengo memoria. (...) Gracias por meterme en la cabeza que nada es imposible cuando hay disciplina y compromiso, por enseñarme que me puedo reconstruir las veces que sean necesarias. Fátima Bosch, vía Instagram

El mensaje, aunque tenía una estela de emotividad, fue aprovechado por muchos para continuar las críticas sobre la polémica sobre el certamen. Aquí algunos de los mensajes que se podían leer en la publicación:



“El que compro la corona”,

“Feliz cumpleaños al que aportó la mayor parte de dinero para comprar la corona” y,

“La corona es lo de menos, de dónde salió el dinero para comprarla es lo interesante.”

¿Por qué criticaron a Fátima Bosch en el desfile por su visita a Tabasco?

En un video que comenzó a circular en plataformas digitales se observó a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien realizaba un recorrido en su natal Tabasco, siendo bajada del carro alegórico con la asistencia de una persona que, aparentemente, pertenece al equipo organizador del evento.

Aunque ha pasado más de un mes de ese momento, no se ha emitido información oficial que explique de manera clara las razones detrás de esta acción. En redes sociales surgieron diversas interpretaciones: algunos internautas insinuaron que la reina de belleza se encontraba “excesivamente animada” y no correspondía a la “actitud” de una Miss Universo, algo que los conductores de Ventaneando también coincidieron:

El señalamiento más contundente vino de Ricardo Manjarrez, quien comentó que Fátima Bosch “ estaba dándolo todo ”, aunque subrayó que su rol como Miss Universo conlleva representar a una organización con lineamientos específicos. “ Es Miss Universo, no es la reina del carnaval ”, expresó el conductor de manera tajante.

