¿Hubo conflicto con Pati Chapoy? Mónica Garza habla por primera vez de su renuncia a Ventaneando

La periodista Mónica Garza rompió el silencio sobre los motivos de su salida del programa Ventaneando y la relación profesional que mantuvo con su titular, Pati Chapoy. Lo hizo durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, donde abordó versiones que durante años circularon en torno a un presunto conflicto o episodio de violencia laboral.

Pati Chapoy / Redes sociales

¿Qué se ha dicho sobre un presunto “infierno” laboral en Ventaneando?

Recientemente, te contamos aquí en TVNotas que se surgieron declaraciones públicas de Ernesto Hernández Villegas, exasistente de Pati Chapoy y exencargado de relaciones públicas de Ventaneando, quien habló sobre presuntos maltratos dentro de la producción.

Hernández aseguró que detrás de cámaras se vivirían situaciones de acoso, amenazas, agresiones y conflictos relacionados con dinero. También afirmó haber recibido intimidaciones tras hablar públicamente sobre su experiencia y señaló que existe temor entre algunos colaboradores para expresar inconformidades.

El exasistente relató que su relación con Pati Chapoy se deterioró con el tiempo y que, tras su salida del programa en enero de 2024, fue señalado por presuntas irregularidades, acusaciones que él ha negado. Según su versión, su despido se resolvió mediante una conciliación sin proceso legal.

Asimismo, mencionó presuntos conflictos con la producción y señaló que otros colaboradores también habrían vivido situaciones similares, de acuerdo con lo que él asegura haber presenciado o conocido durante su estancia en el programa.

Pati Chapoy / Redes sociales

¿Cómo ha respondido Pati Chapoy a las acusaciones recientes?

Pati Chapoy ha abordado públicamente algunas de estas controversias durante encuentros con medios, particularmente en el marco del 30 aniversario de Ventaneando. La periodista rechazó tener responsabilidad en señalamientos relacionados con la familia de Daniel Bisogno y calificó como calumnias varias de las acusaciones en su contra.

En ese contexto, Chapoy también se refirió a declaraciones hechas por Alex Bisogno, hermano del conductor fallecido, quien posteriormente respondió mediante un video publicado en redes sociales, advirtiendo que podría hacer públicas más declaraciones si continuaban los señalamientos.

Las distintas versiones han mantenido el tema en la conversación pública, mientras excolaboradores y figuras vinculadas al programa han compartido sus testimonios a través de entrevistas y plataformas digitales.

Pati Chapoy / Juan Pablo Méndez, archivo TVNotas y redes sociales

¿Mónica Garza presuntamente fue violentada por Pati Chapoy tras renunciar a Ventaneando?

En esta ocasión, Mónica Garza fue clara al señalar que no fue víctima de violencia por parte de Pati Chapoy tras su renuncia a Ventaneando. La periodista explicó que su salida se dio dentro de un proceso que ya estaba previsto y que no tomó por sorpresa a la conductora principal del programa.

Garza relató que, en medio de una etapa de cambios internos en la producción, incluida la creación de versiones alternas como Ventaneando Azteca América, recibió una propuesta para integrarse de forma definitiva al área de noticias de la televisora. Según explicó, sostuvo una conversación directa con Chapoy para comunicarle su decisión.

“Me ofrecen irme a noticias ya radicalmente. Me siento con Pati Chapoy y yo creo que para ella no fue ninguna sorpresa” Mónica Garza

La periodista agregó que Chapoy ya le había expresado con anterioridad que eventualmente dejaría el programa. De acuerdo con su testimonio, la relación laboral se mantuvo en términos profesionales y no existieron confrontaciones ni episodios de maltrato durante el proceso de salida.

Mónica Garza / IG: @lagarcita

¿Cómo fue la relación laboral entre Mónica Garza y Pati Chapoy?

Mónica Garza recordó que Pati Chapoy tenía conocimiento de su interés por explorar otros formatos y temas dentro del periodismo. “Ella sabía que yo quería ya decir otras cosas”, señaló, al tiempo que descartó que su renuncia se diera de manera abrupta o conflictiva.

Durante la entrevista, Garza explicó que no existió un momento de ruptura ni discusiones detrás de cámaras. Afirmó que Chapoy estaba enterada de su decisión con anticipación y que su salida se dio de forma natural dentro del proceso de reestructura del programa.

Mara Patricia Castañeda, por su parte, mencionó que Pati Chapoy ha sido considerada una figura formativa para varios periodistas de espectáculos. Garza coincidió en que su experiencia en Ventaneando fue relevante para su trayectoria profesional, aunque reiteró que su salida respondió a una búsqueda personal de nuevos retos.

Tras dejar Ventaneando, Mónica Garza se integró al área de noticias de TV Azteca, un cambio que, según reconoció, no fue sencillo. La periodista explicó que tuvo que comenzar nuevamente un proceso de construcción de credibilidad en un entorno distinto al del periodismo de espectáculos.

“El primer año no fue muy fácil, porque luego no te aceptan tan fácil”, relató. Garza detalló que el reconocimiento obtenido en una fuente no necesariamente se traslada a otra, por lo que tuvo que demostrar su trabajo desde cero.

En ese proceso, destacó el apoyo que recibió por parte del entonces director de noticias y de colegas como Alejandro Villalvazo, así como de otros compañeros, aunque también reconoció que no todos la respaldaron durante la transición.

