Este fue el conductor de TV Azteca que colaboró con Pati Chapoy y fue encontrado sin vida en su departamento

Enrique Aguilera era un joven conductor de TV Azteca que colaboró estrechamente con Pati Chapoy y Mónica Garza en ‘El medio del espectáculo’. Lamentablemente, fue encontrado sin vida en su departamento, una noticia que sacudió por completo al equipo de producción del programa y dejó una profunda tristeza en la televisora.

La tragedia ocurrió el 18 de diciembre de 2001, cuando Enrique no se presentó a su llamado habitual. El equipo comenzó a preocuparse al no tener noticias suyas y, tras varios intentos de contacto, fue su entonces novia, la cantante Lidia Ávila, quien acudió a su domicilio y lo halló sin signos vitales. Tenía apenas 33 años.

Según declaraciones de Pati Chapoy y Mónica Garza, sus colegas y amigas cercanas en TV Azteca, se trató de una muerte accidental, inesperada y devastadora. El impacto emocional fue tan grande que, incluso hoy, sigue siendo recordado con cariño y tristeza por quienes compartieron proyectos con él.

Mónica Garza, quien fue su compañera en ‘El medio del espectáculo’, compartió recientemente en el pódcast ‘Perversiones de un café’ lo doloroso que fue ese momento.

“Me costó trabajo entender esa partida. Éramos muy jóvenes. Teníamos 31, 32 años. En esa época no piensas que tus contemporáneos se pueden morir, y menos como él, así de repente, porque no solo éramos compañeros de trabajo, éramos muy amigos. Me acuerdo apenas del caos en la funeraria, nadie podía creerlo. Recuerdo que entré a la funeraria, me encontré con Pati, nos dimos un abrazo pero todo lo recuerdo muy nebuloso”.

Enrique Aguilera el conductor de TV Azteca murió inesperadamente a los 33 años. / Redes sociales

¿De qué murió Enrique Aguilera?

Enrique Aguilera murió a los 33 años el 18 de diciembre de 2001. Pati Chapoy confirmó que el conductor falleció por una broncoaspiración. Al vivir solo, nadie pudo auxiliarlo a tiempo.

La broncoaspiración sucede cuando líquidos, alimentos, vómito o incluso saliva entran por error en las vías respiratorias, en lugar de ir al estómago. En el caso de Aguilera, ocurrió mientras dormía, provocándole una asfixia fatal.

Pati Chapoy recuerda trágica muerte de Enrique Aguilera

Durante el programa especial por los 28 años de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy relató lo difícil que fue la muerte de Enrique Aguilera, especialmente porque le tocó comunicar la noticia a su familia.

“Era un reportero que trabajaba con nosotros en los especiales y también conducía muchos de ellos”, dijo Chapoy.

“Y de pronto yo recibo muy temprano la llamada de (Sergio) Pérez-Grovas para decirme que lamentablemente lo habían encontrado muerto en su departamento. A partir de ahí fue realmente algo terrible lo que vivimos al interior del equipo en la producción, porque a mí me toca algo muy delicado, ir a buscar a los papás, platicar con ellos y llevarlos a un sitio en la colonia Condesa donde se estaban llevando a cabo las averiguaciones... Sin poder decirles que su hijo estaba muerto”, recordó.

“Su hermana me llama y me dice: ‘¿Pati, ya está muerto verdad?’ Le dije que sí, pero yo no tenía el carácter para decirles a sus padres lo que había sucedido”.

¿Quién fue Enrique Aguilera?

Enrique Aguilera inició su trayectoria profesional en la radio. En 1993 se desempeñó como guionista y creativo en la estación Alfa 91.3, además de ser coordinador de programación en la cabina instalada en la Feria de Chapultepec. Para 1996, asumió el rol de director creativo de la campaña anual para medios impresos de la emisora, además de fungir como locutor, diseñador de la página web y programador artístico.

Su incursión en televisión comenzó en 1996 como conductor del programa ‘Alfa dance’, dedicado a la música electrónica. En 1997 fue parte de los Especiales musicales de TV Azteca, y más adelante se integró como colaborador del programa ‘Caiga quien caiga’, donde presentó noticias musicales.

A partir de 1998, destacó como guionista y conductor del programa ‘Neón Nights’, y poco después se integró a ‘Ventaneando’, donde realizaba cápsulas sobre deportes extremos. También fue figura importante en El medio del espectáculo, donde compartió pantalla con Mónica Garza, ganándose el cariño de los televidentes y de sus colegas.

