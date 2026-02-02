Alex Bisogno prepara batalla legal contra Pati Chapoy: “Estamos justamente en pláticas con los abogados”

Una persona muy cercana a la familia Bisogno nos reveló que, tras la polémica desatada por las declaraciones de Pati Chapoy contra Alex, hermano de Daniel Bisogno (†), el conductor estaría considerando seriamente, junto a su equipo de abogados, proceder legalmente contra la periodista.

“Alex decidió no quedarse callado ante los constantes ataques y señalamientos en su contra. No entiende por qué Pati se ensaña con él así. Él pensaba que las cosas habían quedado aclaradas. Él no robó nada de la casa de Daniel ni le quitó nada a su sobrina, y cuenta con pruebas legales que lo demuestran. Incluso lo aclaró con la ex de Daniel, quien, por cierto, fue con mentiras a llorarle y dorarle la píldora a Pati para contar con su apoyo. Alex ya se cansó y ya se encuentra en pláticas con sus abogados para proceder legalmente contra Chapoy, pues ya no está dispuesto dispuesto a tolerar que lo siga difamando”. Fuente a TVNotas

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno?

Recordemos que durante la conferencia de prensa por el 30 aniversario de Ventaneando, el enfrentamiento entre Pati y Alex se recrudeció.

La periodista no solo reiteró sus acusaciones contra el hermano de Daniel, a quien nuevamente tachó de “ratero”, sino que además lo calificó de malévolo por relacionarse con el excolaborador del programa Ernesto Hernández, a quien señaló como parte de una supuesta estrategia para desprestigiarla.

De acuerdo con nuestra fuente, toda la familia Bisogno está dolida por la insistencia de Pati Chapoy en desprestigiar a Alex, ya que siempre le demostraron su cariño por el apoyo que le brindó a Daniel.

“Tanto a Ivette como Alex (hermanos de ‘el Muñe’) les cayeron como balde de agua fría las declaraciones de Pati frente a los medios. Decir que la señora Aracely (†), mamá de Daniel, estaba llena de ampollas y que sus hijos no la cuidaban... Imagínate a Concho (su papá), que ya es una persona mayor, para él es muy duro oír a una persona como Pati hablar así de ellos”, relató.

¿Alex Bisogno logró confrontar a Pati Chapoy?

Alex Bisogno, agregó nuestra fuente, trató de acercarse a Chapoy para explicarle la situación con la exesposa de Daniel, pero ella jamás ha querido escucharlo.

“Lamentó mucho que Pati le creyera a Cristina. Sin duda, la manipuló a su beneficio. También Pati prefirió mantener la buena relación con Cristina, por la pequeña, porque ahora le funcionaban más las notas con la hija de Daniel, le daban más rating que la familia. Sin embargo, Alex ya no está dispuesto a dejarse”, concluyó.

¿Alex Bisogno confirma demanda vs. Pati Chapoy?

Por otra parte, buscamos a Alex Bisogno para que nos diera su versión de los hechos. Lo captamos al salir de la televisora donde trabaja y, sorprendido de nuestra presencia y sin detener su paso, aseguró que por el momento no hablará. “Perdón, ahorita no puedo platicar. Denme chance. Más adelante tendremos oportunidad”.

Alex ya está tomando cartas en el asunto para ver la posibilidad de proceder legalmente y parar todos estos ataques mediáticos.

“Estamos justamente en pláticas con los abogados, para ver qué hacer. Cuando haya novedades, yo les informo. Estoy muy agradecido con toda la gente por el apoyo, porque ha sido impresionante. Eso lo valoro en el alma. Ellos se merecen la información en cuanto haya novedades. Gracias”, resaltó.

