¿Alex Bisogno a la competencia? Tras la muerte de Daniel Bisogno, su hermano podría entrar a Hoy, revelan

La televisión mexicana se encuentra en plena reconfiguración y uno de los nombres que más ha generado expectativa es el de Alex Bisogno, hermano del fallecido conductor Daniel Bisogno. A pocos meses de la partida del presentador de ‘Ventaneando’, fuentes cercanas aseguraron que Alex, presuntamente, estaría en pláticas con la producción para, supuestamente, ser parte del programa Hoy.

Alex Bisogno y Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

¿Alex Bisogno se integrará al programa Hoy?

La versión del posible ingreso de Alex Bisogno a Hoy surgió en redes sociales gracias a la cuenta “Serios y sinceros”, dedicada a difundir primicias del medio del espectáculo. Según dicha información, Alex Bisogno estaría contemplado para unirse al reality Las estrellas bailan en Hoy, segmento que desde 2021 se ha convertido en uno de los más vistos del matutino.

La lista filtrada incluye nombres como Rodrigo Romeh, Aleska Génesis y Adrián Di Monte, lo que sugiere un elenco variado y atractivo para la audiencia. Sin embargo, todo se trataría de un rumor de redes sociales.

A lo largo de cinco temporadas, esta sección ha contado con la participación de Mariana Echeverría, Lambda García, Violeta Isfel, Romina Marcos, Luis Fernando Peña, Imanol Landeta, entre otros. Varios de ellos incluso han regresado en ediciones especiales como Campeón de campeones.

Hasta el momento, la producción encabezada por Andrea Rodríguez no ha confirmado a los participantes oficiales. Por esta razón, dicha información quedaría en calidad de RUMOR.

Aunque la presencia de Alex genera especial interés por tratarse de su primera aparición en la competencia tras años de trayectoria en Azteca.

¿En qué otro programa participará Alex Bisogno próximamente?

Paralelamente a los rumores sobre Hoy, se confirma que Alex Bisogno regresará a la televisión con el programa Escápate conmigo. Esta nueva producción de entretenimiento y viajes lo llevará a recorrer diferentes destinos de México para mostrar su cultura, tradiciones, gastronomía y atractivos turísticos.

El estreno fue el día 6 de septiembre de 2025 y cuenta con la conducción de Alex, junto a Pedro Sicard y María Inés Guerra, además de otros talentos que se integrarán en las próximas emisiones. De acuerdo con los informes de Alfredo Molina, el equipo ya grabó parte de los episodios en Aguascalientes, con la intención de ofrecer un formato fresco y familiar.

Alex Bisogno participará en Escápate conmigo / Especial

¿Por qué salió Alex Bisogno de Al extremo?

A inicios de 2025, Alex Bisogno anunció su salida del programa de Al extremo, donde trabajó durante tres años. Según compartido en sus redes sociales, la decisión no fue suya sino de la producción. En entrevistas posteriores se explicó que la noticia le tomó por sorpresa, pues no estaba listo para dejar el proyecto.

“Llevo 17 años en TV Azteca, haciendo todo tipo de trabajos, y la verdad es que la noticia de mi salida me conmovió mucho” Alex Bisogno

Su partida coincidió con un período complicado a nivel personal, debido a la enfermedad y posterior fallecimiento de su hermano Daniel, lo que representó un doble reto profesional y familiar. Desde entonces, Alex había permanecido fuera de la pantalla hasta ahora, cuando se abren dos caminos: su participación confirmada en Escápate conmigo y la expectativa de su presunto ingreso a Hoy.

