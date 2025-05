Alex Bisogno y Gary Centeno denuncian fraude de exconductor de ‘Al extremo': “Este tipo es un estafador”

Hace un mes, el reportero Gabo Cuevas reveló en el programa ‘Dulce y picosito’, que varios famosos que han trabajado en la televisora del Ajusco habían sido víctimas de un fraude orquestado por un exconductor: Artur Vázquez, quien formó parte del programa ‘Al extremo’.

Actualmente, Artur Vázquez opera una agencia dedicada a contratar celebridades para eventos y campañas publicitarias. Sin embargo, el escándalo estalló cuando varios famosos comenzaron a denunciar públicamente que, pese a haber cumplido con su trabajo, no han recibido el pago prometido.

Alex Bisogno confirma que fue estafado por Artur Vázquez

Según Gabo Cuevas, varias celebridades habrían sido estafadas por Artur Vázquez, cuyo modus operandí consistía en contactarlos para realizar campañas con importantes marcas. Sin embargo a la mera hora no les pagaba.

Entre los famosos que habían caído en este fraude según Gabo están Gary Centeno y Alex B.

Tras semanas de esta información, Alex B confirmó en sus historias de Instagram que si fue estafado por Artur Vazquez, esto luego de que Gary Centeno rompiera el silencio en sus redes sociales y compartiera su terrible experiencia con la agencia de Artur Vázquez.

¿Cómo fue la estafa en la que cayó Alex Bisogno y Gary Centeno?

Alex Bisogno, hermano del fallecido conductor Daniel Bisogno, compartió en sus redes sociales el testimonio del actor Gary Centeno, quien denunció públicamente haber sido víctima de una estafa por parte de una agencia, encabezada por un sujeto identificado como Artur Vázquez.

En el video que Alex difundió a través de sus historias, se observa a Gary visiblemente molesto mientras relata cómo él y otros famosos incluidos el propio Alex Bisogno, Agustín Ledezma y Carlos ‘Warrior’, fueron afectados tras participar en un evento sin recibir pago alguno, a pesar de haber cumplido con sus compromisos profesionales.

“He sido estafado por Artur Vázquez, que tiene una agencia. Este tipo es un estafador, por favor, si alguien va a trabajar con él, huya porque ha estafado a varias personas”, denunció Gary Centeno.

El actor también explicó que todo se originó tras ser convocado para un evento llamado Raly Kinesis, para el cual se comprometió plenamente. Sin embargo, ocho meses después, aún no ha recibido la remuneración prometida.

“Me hizo ir a tres reuniones, gastar gasolina… Yo trato de ser muy profesional en mi trabajo. Nunca fallé, siempre estuve al pie de la letra. El evento estuvo súper cansado y les cuento que después de 8 meses no me ha pagado”, relató.

Gary Centeno confirman estafa de Artur Vázquez y pide a sus colegas no trabajar con él. / Redes sociales

Gary Centeno denuncia estafa de Artur Vázquez y advierte a colegas

Centeno afirmó haber llegado al límite de su paciencia luego de tantas excusas por parte de Vázquez. Según comentó, al exigir el pago fue acusado de “faltarle al respeto”.

“Hoy reventé y me dice que le falté el respeto, yo no sé quién le faltó el respeto a quién, pero es que me daba una fecha y no. Seguro después de este video ya ni me va a pagar, pero que quede evidencia mi video y sobre todo que no lo amenacé, pero sí le hablé fuerte”, confesó y agregó que Artur tomó su enfado como una amenaza.

“Es un manipulador. Artur Vázquez, págame… sí, Artur Vázquez, eres un estafador”, dijo.

Por su parte, Alex Bisogno compartió el video del actor en sus historias de Instagram con una frase que deja claro que también fue afectado:

“Estamos en el mismo barco”, escribió, apoyó así la denuncia pública contra Artur.

Hasta el momento, Artur Vázquez no ha emitido ninguna declaración para responder a las acusaciones.

¿Quién es Artur Vázquez y a quienes más habría estafado?

Artur Vázquez trabajó durante varios años en TV Azteca y fue conductor de ‘Al extremo’ en sus emisiones de fin de semana. Actualmente lidera su agencia Artur Vázquez.

De acuerdo con Gabo Cuevas, Anette Michel, Anette Cuburu, Carlos Guerrero, Agustín Argüello, Gaby Ramírez, Gaby Crassus y Jimena Pérez ‘la Choco’ también fueron estafados por el exconductor que hasta el momento no se ha pronunciado tras las fuertes acusaciones que lo involucran.

