Valentino Lanús es acusado de presunto fraude por Jorge Kahwagi,¡por cuatro millones de pesos!

A principios del mes de octubre, el actor Valentino Lanús anunció su regreso a las telenovelas con su participación en la telenovela ‘Mi vida es tu vida’. Su llegada a los foros causó sensación, pues se mantuvo ausente 11 años.

Aseguró que en ese tiempo vivió en la selva y se convirtió en padre de un niña. También afirmó haber padecido cáncer en el intéstino; el cual logró superar gracias a un proceso de autosanación.

Sin embargo la emoción por su regreso podría quedar opacada, luego de que Gustavo Adolfo Infante revelara esta tarde en su programa De primera mano, que el empresario, exdiputado y exboxeador, Jorge Kahwagi, le aseguró que fue víctima de fraude por parte de Valentino Lanús y su esposa María.

Valentino Lanús aceptó el proyecto porque Susana González iba a estar en él / Alejandro Isunza

“Estaba yo en Mazatlán en un evento de Horacio Palencia y me marca Jorge Kahwagi. Me dice: ‘¿Cómo has estado?’ ‘Qué gusto saludarte’ en fin y me dice: ‘Gustavo te acuerdas que un día tú preguntaste que de ¿qué podía vivir Valentino Lanús en la selva? y me dice: ‘Te voy a contar. Pues, de estafar a la gente. A mí me estafó”, comentó Gustavo.

“Me estafó él y su esposa. Me vendían cosas de la India: puertas, marcos, cuadros de madera tallada y demás. Entonces, cuatro millones de pesos y a la hora de la entrega se desaparecieron y se fueron a Estados Unidos, pero es la verdad. De eso vivían, de estafar a la gente en Tulum”, dijo Kahwagi a Gustavo Adolfo Infante.

Facebook: Valentino Lanús

El periodista reveló que le sorprendía debido a que el actor se considera muy espiritual, a lo que Jorge Kahwagi le explicó que incluso el actor también vive de cobrarle a la gente por sanar sus enfermedades.

“También de eso cobra. De eso también vive, de supuestamente curar a la gente y de estafarlas con productos de la India”, comentó Kahwagi a Gustavo Adolfo Infante.

Ante las fuertes declaraciones, Gustavo Adolfo Infante pidió a Valentino Lanús aclarar esta situación y responder ante estas acusaciones, pues cree que el empresario podría tomar acciones legales.

Hasta el momento Valentino Lanús no ha dado ninguna declaración al respecto.