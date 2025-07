¿’El Escorpión dorado’ y ‘Werevertumorro’ estafaron a Tania Rincón? Ella revela toda la verdad: VIDEO

Alex Montiel, más conocido como ‘el Escorpión dorado’, sigue en la polémica. En medio del escándalo por su presunta infidelidad a su esposa Dana Arizu con Fabiola Martínez, se dio a conocer que él, en complicidad con su hermano, Gabriel Montiel, el ‘Werevertumorro’, presuntamente estafaron a Tania Rincón.

¿Cómo fue que, presuntamente, ‘el Escorpión Dorado’ y ‘Werevertumorro’ estafaron a Tania Rincón?

De acuerdo con información de la periodista Inés Moreno, todo se suscitó cuando Tania Rincón formó parte de la Queens League, un torneo de fútbol femenino inspirado en el fenómeno de la Kings League de Gerard Piqué. En alianza con Alex y Gabriel Montiel, la conductora fungió cómo la primera presidenta del equipo ‘Pelusa Caligari’.

Según Moreno, durante su estancia en el proyecto, la colaboradora de ‘Hoy’ habría invertido aproximadamente un millón de pesos para, entre otras cosas, uniformes y sueldos. También se encargó de conseguir patrocinadores.

Inés Moreno reveló que los hermanos Montiel no le habrían devuelto ni un peso de lo invertido, ni tampoco le dieron nada de las ganancias generadas, siendo esta la verdadera razón por la que Rincón decidió salirse del proyecto a inicios del 2025.

La periodista sostuvo que, pese a lo injusto de la situación, Tania decidió guardar silencio para evitar el escándalo: “Le quedaron mal, la dejaron embarcada los hermanitos Montiel, supuesta y alegadamente”, indicó Moreno.

¿’El Escorpión dorado’ y ‘Werevertumorro’ estafaron a Tania Rincón? Esto dijo la conductora

En medio de todo este escándalo, Tania Rincón usó sus redes sociales para compartir un video aclarando lo sucedido con ‘el Escorpión dorado’ y ‘Werevertumorro’, así como la verdadera razón por la que se salió de la Queens League.

La conductora aseguró que la información circulada es falsa. También confesó que había dejado el proyecto por temas personales que no le permitían estar completamente enfocada en su papel como presidenta.

Tania Rincón “Me han buscado para dar mi réplica sobre esta información completamente falsa acerca de Alex Montiel y de Gabo, que me estafaron por un millón de pesos. Eso es completamente falso. En su momento, les di a conocer que me despedía de este proyecto por un tema personal, porque evidentemente es un negocio, y a mí no me estaba redituando. Tenía mucho trabajo”

Señaló que ser presidenta de un equipo era bastante arduo, ya que era la encargada de buscar patrocinadores y estar al pendiente de todo: “Requería un compromiso importante”, indicó,

Para finalizar, dejó claro que las cosas con los hermanos Montiel acabaron en buenos términos: “Es una decisión que yo tomé. No me estafaron, eso es completamente falso. Se los quería aclarar. Alex está pasando por un momento complicado y no se vale que quieran echarle más leña al fuego”, concluyó. Dicho clip fue resposteado por el propio Alex Montiel.

¿Qué dijo ‘Werevertumorro’ ante las acusaciones de haber estafado a Tania Rincón?

Luego de que Tania Rincón aclarara la verdadera razón de su salida de la Queens League, Gabriel Montiel ‘Werevertumorro’ compartió un mensaje en el que se burla de las acusaciones de estafa en su contra.

El influencer sostuvo que era un “ladrón” que se “robaba los corazones”. También ‘reconoció’ que traficaba con peluches.

“Tengan cuidado, se hace llamar ‘Werever en forma de ratón’ aparece cada tanto a robar. Roba de todo pero en especial corazones. Se sabe que lo que se diga de él es cierto. Si no sale a desmentir, entonces obvio es verdad. Yo digo que aparte trafica LABUBUS… a ver si no es cierto que salga a decir que no”, resaltó.

En un tono más serio, le agradeció a Tania Rincón por aclarar las cosas y le pidió a la gente que solo creyera en información verificada: “Hay quien miente solo por interacciones. Tengan cuidado en lo que creen y de quién lo creen. Gracias por aclarar, Tania”, declaró.

