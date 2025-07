Mientras ‘el Escorpión dorado’ lucha por su matrimonio, dan detalles sobre los ‘amigos’ de Fabiola Martínez

La polémica entre Alex Montiel, mejor conocido como ‘Escorpión dorado’, y Fabiola Martínez ha escalado a altos niveles. Hace unas semanas, después de que ‘Escorpión’ entrevistara a Gala Montes y que ella hablara sobre Adrián Marcelo, su enemigo de La casa de los famosos México, el conductor, como venganza, decidió hacer un video con Fabiola Martínez, a quien se le señaló como amante de Montiel hace 2 años.

Una persona allegada a Alex nos dice a TVNotas qué ha pasado en la vida del influencer tras lo ocurrido con Fabiola Martínez: “Alex no la está pasando nada bien. Ya aceptó públicamente que se equivocó, pero también está desilusionado, porque no pensó que tanta gente se le fuera encima. Es un hombre común y corriente. La diferencia es que a él lo satanizan porque es figura pública y no le perdonan la mentira que dijo. Él también podría contar muchas cosas sobre Fabiola, pero prefiere no hacerlo por ahora”, contó.

Fuente a TVNotas “Dana (su esposa) lo ha tomado con toda calma. Es una mujer muy espiritual. Alex le ha pedido perdón en todo momento y ella ya lo aceptó. Para ambos es muy importante salvar su matrimonio, por sus pequeños. Prefieren no dar más foco a personas que lo buscan”.

¿Cómo fue la relación entre Alex Montiel ‘el Escorpión dorado’ y Fabiola Martínez?

“Conozco a Alex (Montiel) y a Fabiola (Martínez). Ella ha querido limpiar su imagen de que no fue la ‘amante’. Dice que ella fue ‘la otra’. No tiene otro sustantivo tras haber andado con un hombre casado. Lo sabía perfectamente”, relató.

Fuente a TVNotas “Desde el inicio, Fabiola le pidió a Alex que la apoyara con sus amigos para meterse más en el medio artístico. Quería que la conectara más. Ella ha hecho algunos programas unitarios, pero no es una estrella consagrada”.

“Dice que Alex la entusiasmó. Seré honesto: Muchos hombres dicen estar mal con sus esposas con tal de conseguir lo que desean. Solo fueron 2 meses de conocerse. Eso no significa que él quisiera una vida junto a ella, ni era para que ella se enamorara”, manifestó.

¿Alex Montiel ‘el Escorpión dorado’ se va a divorciar por culpa de Fabiola Martínez?

“Desde que sucedió eso hace 2 años, Alex Montiel, ‘el Escorpión dorado’ ha buscado la manera de reconquistar a su esposa, de limar asperezas. Han estado en terapia”, resaltó.

“Esto fue un tropezón. No se sabe cuántos años más ellos sigan juntos, pero hoy siguen siendo una familia”. Fuente a TVNotas

“No quieren dar entrevistas. No por miedo, sino por no hacer de esto un circo ni dar más publicidad a Fabiola, quien sinceramente tampoco tiene las mejores referencias. Así son las personas a las que le gusta la fama, el dinero y los lujos”, dijo.

“Esperemos que Alex y Dana logren salir adelante. Nadie obliga a nadie a nada. Cada uno está donde quiere estar y todos son adultos”, concluyó.

¿Qué pasó entre Alex Montiel ‘el Escorpión dorado’ y Fabiola Martínez?

A mediados de 2023, comenzaron a circular rumores sobre una crisis en el matrimonio entre Alex Montiel y su esposa, Dana Arizu

En noviembre de 2023, Alex y su esposa dieron la cara y revelaron que tenían un acuerdo para salir con otras personas.

Días después, Fabiola reveló en un comunicado que sí había tenido una relación con el influencer, y que solo esperaba que terminara su matrimonio con Dana para formalizar.



¿Qué ha dicho Alex Montiel ‘el Escorpión Dorado’ sobre su relación con Fabiola Martínez?

Días después de la entrevista de Fabiola con Adrián Marcelo, Alex dijo públicamente: “La situación que viví hace 2 años, ¡se acabó!, no salí a culpar a nadie”.

“Si cometí un error o no, le corresponde a mi esposa y a mí”.

“En el distanciamiento (entre él y su esposa) sucedió lo que sucedió, no estábamos en el mejor punto de nuestro matrimonio, pero estaba platicado”

“Es fácil decir mi3rd4 y media, pero es tu palabra (la de Fabiola) contra la de otros”.

“A esa persona la vi solo 4 veces”.

“Una mentira repetida mil veces se empieza a dar por hecho y por verdad”. “Han salido personas a inventar y sacar muchos cuentos sobre mí”.

¿Qué dijo Fabiola Martínez ante las declaraciones de Alex Montiel ‘el Escorpión dorado’?

“Este cuate asegura que nos vimos 4 veces, pero fueron más de 15 veces porque dormíamos juntos”.

“Me minimizó y no me tomó en cuenta. Está bien. Yo tomé decisiones desde el corazón, pero lo que no acepto es que él esté minimizando lo que pasó entre nosotros”.

“Alex: Eras una persona adulta, pero me mentiste y te creí. Ya. No pasa nada”.

Miguel Vallejo, quien trabajó con Fabiola Martínez, asegura que la influencer tiene amigos raros

El comediante Miguel Vallejo, quien interpreta al “Gamoborimbo” y actuó junto a Fabiola en “La Semesienta”, habla sobre cómo ve la situación.

“Soy escritor. Me meto a las redes a ver qué está en boga para hacer chistes actuales. Me cae muy bien el ‘Escorpión dorado’ aunque no tengo el gusto de conocerlo. Hay chismes turbios con Fabiola Martínez, a quien sí conozco, pero no soy su amigo. Ella trabajó con nosotros en programas de televisión y quien la llevó fue Oscar Burgos”, dijo Miguel Vallejo.

Miguel Vallejo “Trabajó con nosotros en la obra La semesienta y la he topado. Es buena onda. De ahí más nada. Yo con la señora Fabiola solo 2 o 3 cosas de trabajo”.

“Me sacó mucho de onda que fuimos con la obra a Monterrey. El productor dijo que ella iba a hacer el personaje de ‘la Pajarita’, para la sexy comedia que han hecho Vanessa ‘la Vecina’ y ‘la Wanders lover’. Allá contrató a Fabiola”, indicó.

“Vi que se bajó de un camionetón. ¡No manches! Una Mercedes. No sé si hasta blindada. Dije: ‘¡Ah, cab...! Pues sí deja’. El productor dijo: ‘Está cab...’. Vale como 3 millones de pesos’. Fui de metiche y me asomé: Tenía pantalla y cámaras por todos lados”.

“En el camerino, un comediante a quien le gustan las sustancias ‘raras’ dijo: ‘Oigan, hay que comprar algo para ponernos chi...ones’. Una ‘caspita del diablo’, un ‘polvito maravilloso’, sabes a qué me refiero. Entonces ella (Fabiola) dijo: ‘Yo tengo a mi novio, digo, a un amigo, no, a un conocido que la vende’”, mencionó.

“Me salí porque tenía que quitarme la caracterización. Cuando regresé ya estaba la cuestión que te menciono en el camerino (sustancias). Yo oí lo que dijo esta señora. No estoy afirmando. Nunca vi nada. No vi que ella llegara con algo o alguien. Yo estaba en el baño. Hasta donde sé, no es así wow, y para tener un camionetón de más de 3 millones de pesos. Qué bueno que le vaya bien”, finalizó Miguel.

