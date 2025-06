Captan a Alex Montiel sin esposa ni amante en concierto de Grupo Firme ¿Ya nadie quiere ir con él?

A pocos días de que Fabiola Martínez rompiera el silencio sobre su relación con Alex Montiel, vieron al creador de contenido llegando solito y sin compañía femenina este fin de semana al concierto de Grupo Firme en la CDMX, lo que ha encendido las alarmas (y los chismes) en redes sociales. ¿La entrevista con Adrián Marcelo le trajo consecuencias?

Montiel, mejor conocido por su personaje del ‘Escorpión dorado’, no solo se enfrentó al escándalo que desató su “historia de amor paralela”, sino que ahora el público se pregunta: ¿dónde quedó su esposa Dana Arizu?, ¿por qué Fabiola Martínez ya no aparece a su lado?, y sobre todo, ¿quién lo acompaña ahora que se encuentra en medio de la polémica? La ausencia de ambas ha dado mucho de qué hablar, y las especulaciones no se han hecho esperar.

¿Dónde está Dana Arizu, la esposa de Alex Montiel, el ‘Escorpión dorado’?

En redes sociales, muchos se preguntan si el matrimonio de Alex Montiel, ‘el Escorpión dorado’ con Dana Arizu sigue en pie. Y es que, aunque él siempre defendió que tenían una relación abierta, varios usuarios han señalado que nunca se le ve con su esposa en público. Esta vez no fue la excepción. Este fin de semana Montiel llegó completamente solo al Estadio GNP Seguros para disfrutar del show de Grupo Firme, sin rastro de Dana por ningún lado.

Rápidamente dejaron algunos comentarios los internautas en el video en el que Alex camina rumbo al backstage, acompañado únicamente por personal de seguridad del recinto.



“¿No que mucho amor a su esposa?”,

“A ella nunca la lleva a ningún lado”,

“Ahí se ve el ‘feliz matrimonio’”.

¿Fabiola Martínez, la influencer con la que tuvo una relación Alex Montiel fuera del matrimonio, ya lo dejó plantado?

Pero eso no es todo. Tras la candente entrevista que Fabiola Martínez ofreció al polémico Adrián Marcelo hace unos días, donde reveló que Alex le prometía una familia aunque seguía casado, los seguidores notaron que ella tampoco estuvo presente en el concierto. Y eso que antes era común verla cerca del youtuber en eventos y alfombras rojas.

Parece que la entrevista que revivió aquella situación y conocer lo que ella reveló sobre su relación con ‘el Escorpión dorado’ podría haber sido el punto de quiebre para esta historia “a tres bandas”, y ahora Alex estaría lidiando con el resultado de haber querido jugar en varias canchas al mismo tiempo.

Alex Monetiel y Fabiola / Instagram: @alexmonty / @ballafaby

¿Quién es la pareja de Alex Montiel, el ‘Escorpión dorado? ¿Se quedó sin pareja en el concierto de Grupo firme?

La esposa de Alex Montiel, Dana Arizu, es una profesional del medio televisivo que comenzó su carrera como directora de casting en TV Azteca. Se conocieron en 2007 y se casaron en 2010, formando una familia con dos hijos. Actualmente, Dana no solo es su esposa, sino también su mánager y socia, quien ha desempeñando un papel clave en la carrera del creador de contenido. Ambos han declarado públicamente que mantienen una relación abierta, basada en el consentimiento mutuo.

No obstante, las redes siguen hablando de la ausencia tanto de su esposa, Dana Arizu, como de Fabiola Martínez y de cualquier otra acompañante en el concierto del fin de semana de Grupo firme ha levantado más sospechas que nunca. Muchos aseguran que ahora Alex Montiel no se atreve a llevar a persona a los eventos, porque ya sabe que todos tienen la cámara lista y el chisme encendido. La imagen de Alex caminando solo rumbo al escenario fue interpretada por muchos como la confirmación de que se ha quedado más solo que un meme en domingo.

Aunque el influencer mantiene una buena relación con Eduin Caz, líder de Grupo firme, y no sorprende que haya asistido al show, no solo llamó la atención que llegara sin compañía sino que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

