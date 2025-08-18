Esposa de Alex Montiel, el Escorpión dorado, le dedica mensaje tras derrota en el Supernova strikers 2025

Alex Montiel, mejor conocido como ‘el Escorpión dorado’, volvió a ser tendencia en redes sociales. Y es que, tras su escándalo de infidelidad con Fabiola Martínez, perdió su pelea contra Franco Escamilla en el ‘Supernova strikers 2025’, celebrado el pasado 17 de agosto. En medio de todo esto, su esposa, Dana Arizu, le dedica un contundente mensaje.

¿Alex Montiel, ‘el Escorpión dorado’ le fue infiel a su esposa, Dana Arizu, con la influencer Fabiola Martínez?

A mediados de junio, Adrián Marcelo compartió una entrevista con la influencer Fabiola Martínez, quien aseguró haber sido la novia de ‘el Escorpión dorado’ en 2023. Según la joven, su romance con el creador de contenido era tan serio que hasta le propuso tener hijos juntos.

“Él está operado y él me dijo: ‘Me voy a desamarrar (en referencia a revertir su vasectomía) para tener un bebé’”, contó Martínez con Adrián Marcelo.

En respuesta a esto, Alex Montiel admitió que sí tuvo un romance con Fabiola. No obstante, aseguró que fue breve y se dio durante una crisis matrimonial con su esposa, quien siempre estuvo consciente de la situación: “A esa persona (Fabiola Martínez) la vi 4 veces”, indicó en un video para YouTube.

Tras esto, Fabiola exhibió fotografías, mensajes y objetos para demostrar que, presuntamente, su ‘noviazgo’ fue más serio de lo que él dice.

Ante esto, Alex y Dana se han mantenido herméticos sobre este tema. En el caso de la esposa del influencer, ha compartido mensajes en los que deja ver que no quiere verse involucrada en este escándalo.

Una fuente cercana a TVNotas contó en su momento que la pareja se vio muy afectada por esta controversia y Montiel estaba haciendo todo lo necesario para estar bien con Dana.

¿Qué mensaje le dedicó Dana Arizu, esposa de ‘el Escorpión dorado’, tras derrota del influencer en el ‘Supernova strikers 2025’?

Hace algunas horas, Dana Arizu, esposa de Alex Montiel, usó su Instagram para dedicarle un mensaje al influencer tras su derrota frente a Franco Escamilla en el ‘Supernova strikers 2025’. Evento al cual asistió junto a sus hijos en apoyo a su esposo.

Dana se dijo muy orgullosa de la participación de Montiel en el evento y señaló que, pese a haber perdido, lo considera todo un “campeón”.

“Ser un ganador es poder ver a los ojos al otro porque jugaste limpio. Ser un ganador es estar de pie a pesar de haber recibido tantos golpes bajos. Ser un ganador es atreverse hacer lo que pocos hacen. Tú, Escorpión dorado, eres realmente un ganador” Dana Arizu, esposa de ‘Escorpión dorado’

La mujer bloqueó los comentarios en su publicación. Sin embargo, en redes sociales, los usuarios no solo interpretaron sus palabras como una felicitación a su esposo, sino también una respuesta a todos aquellos que continúan criticando su matrimonio por lo sucedido con Fabiola Martínez.

¿’El Escorpión dorado’ demandará a Fabiola Martínez por haber exhibido su ‘infidelidad’?

Previo al combate con Franco Escamilla, en un reciente encuentro con la prensa, Alex Montiel ‘el Escorpión dorado’ dijo que él y su familia están muy bien, a pesar del escándalo de Fabiola Martínez. No obstante, al ser cuestionado sobre la posibilidad de ejercer acciones legales contra la influencer, dijo:

“Estoy muy contento. Aquí, con la familia. No, vengo a pelear, muchas gracias”, manifestó.

Tras su breve declaración, continuó su camino, dando así por concluida la conversación. La respuesta del creador de contenido fue tomada por internautas como que querría dejar este escándalo en el pasado.

