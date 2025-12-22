Esposa de James Ransone, actor de IT, lanza desgarrador mensaje tras su muerte: “Lo nuestro es para siempre”

La muerte del actor James Ransone, ocurrida el viernes 19 de diciembre y confirmada públicamente hasta el domingo por la tarde, generó una fuerte conmoción en la industria del entretenimiento. Medios estadounidenses como TMZ reportaron que el intérprete, conocido por sus participaciones en It y El Teléfono Negro, habría fallecido tras quitarse la vida, información que hasta el momento se maneja de manera preliminar.

Tras difundirse la noticia, colegas, amigos y seguidores del actor recurrieron a redes sociales para expresar mensajes de condolencia y solidaridad con su familia. Una de las reacciones más significativas fue la de su esposa, Jamie McPhee, quien compartió en Instagram un mensaje de despedida dirigido a Ransone, en el que habló del vínculo que construyeron juntos y del dolor que atraviesa tras su fallecimiento.

Te puede interesar: ¡Tragedia en la lucha libre mexicana!: Muere querida luchadora; la noticia conmociona al pancracio nacional

James Ransone / Redes sociales

¿Qué dijo la esposa de James Ransone tras su muerte?

Jamie McPhee, quien mantenía un perfil bajo en redes sociales, utilizó su cuenta oficial de Instagram para despedirse públicamente de su esposo. En su mensaje, recordó la relación que construyeron y el proyecto de vida que compartieron como familia, destacando el aprendizaje mutuo que marcó su matrimonio.

“Te he dicho que te he amado mil veces antes y sé que te volveré a amar. Me dijiste: ‘Yo necesito ser más como tú y tú necesitas ser más como yo’, y tenías mucha razón” Jamie McPhee

La despedida estuvo acompañada de una fotografía inédita de la pareja, tomada años atrás, en la que se les observa en un ambiente cotidiano y relajado. En la imagen, James Ransone aparece tocando el vientre de su esposa durante el embarazo, lo que evidencia un momento íntimo de su vida familiar, lejos de los reflectores.

Te puede interesar: Muere María José Calderón, mejor conocida como ‘Mayits’, a los 23 años, ¿qué le pasó a la influencer?

Esposa de James Ransone escribe un mensaje en intagram / Captura de pantalla

¿Quiénes eran la familia de James Ransone?

James Ransone dejó a su esposa Jamie McPhee y a sus dos hijos. De acuerdo con lo expresado tanto por su viuda como por amigos cercanos, su familia ocupaba un lugar central en su vida personal. En el mensaje con el que se despidió del actor, McPhee agradeció explícitamente haber formado una familia junto a él. “Gracias por darme los regalos más grandes: tú, nuestros hijos. Lo nuestro es para siempre”, concluyó la publicación.

Tras el fallecimiento del actor, Jamie McPhee también ha compartido otros mensajes en redes sociales en los que amigos cercanos expresan su pesar y recuerdan distintos aspectos de la vida de Ransone fuera del ámbito profesional, mostrando facetas personales del actor que no siempre eran visibles para el público.

Te puede interesar: Novio de influencer muere tan solo cuatro días después de haberse comprometido; así lo despidieron

James Ransone / Redes sociales

¿Por qué se abrió una colecta para apoyar a la familia de James Ransone?

Luego de confirmarse la muerte del actor, amigos cercanos a James Ransone organizaron una colecta a través de la plataforma GoFundMe con el objetivo de apoyar económicamente a su esposa e hijos, principalmente para cubrir gastos funerarios y brindarles estabilidad durante el proceso de duelo.

La iniciativa fue difundida por la propia Jamie McPhee en redes sociales. En la descripción de la recaudación, los organizadores señalaron que “su esposa, Jamie, conocida por sus amigos como Skipper, y sus hijos, eran el centro de su vida. Lo amaban infinitamente, y él los amaba con la misma intensidad”.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la colecta ha superado los 49 mil dólares, aunque la meta establecida es de 120 mil. De acuerdo con el texto que acompaña la campaña, el objetivo principal es permitir que Jamie pueda enfocarse plenamente en el cuidado y bienestar de sus hijos, sin la presión inmediata de las preocupaciones económicas.

En el mismo mensaje, los organizadores explican que el fondo busca “brindarle a Jamie el espacio para centrarse plenamente en sus hijos, cuidarlos, proteger su seguridad y asegurarles un futuro brillante”, además de agradecer a quienes se han sumado con donaciones y mensajes de apoyo.

Te puede interesar: Mau Mancera de luto: Anuncia muerte de ser querido con desgarrador mensaje: “Te vamos a extrañar”