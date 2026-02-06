Pierre Angelo, de La familia P. Luche, sufrió un accidente que casi lo deja cuadripléjico: “Me operaron”

Pierre Angelo compartió un episodio determinante de su vida al revelar que sufrió un accidente que estuvo a punto de dejarlo cuadripléjico. Aquí te contamos los detalles sobre lo qué le pasó al actor y cuál es su estado de salud tras el suceso.

Estuvo a un paso de la cuadriplejia: Pierre Angelo cuenta su historia. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Pierre Angelo, actor de La familia P. Luche?

Pierre Angelo habló sobre el accidente que sufrió y que derivó en una intervención quirúrgica de alta complejidad. El actor explicó que la situación se originó durante un montaje, cuando se encontraba trabajando en un escenario y ocurrió un imprevisto que terminó afectando directamente su salud.

De acuerdo con su testimonio, el accidente sucedió cuando un tramoyista cayó mientras se realizaban cambios en la iluminación, y él intentó evitar que el golpe fuera mayor. “En algún montaje, un tramoyista, estaban cambiando la iluminación, entonces se cayó y yo lo agarré con el cuello, le quise amortiguar el golpe, después me dolía el cuello y la cabeza”, relató al recordar el momento.

Las molestias posteriores llevaron a que fuera sometido a una cirugía extensa en la zona cervical. “Me operaron de las cervicales, me metieron cinco placas de titanio, fue una operación de nueve horas hace un año, muy complicada”, compartió, al explicar el procedimiento al que tuvo que enfrentarse como consecuencia del accidente.

Nueve horas en el quirófano: el accidente que casi deja sin movilidad a Pierre Angelo. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud del actor Pierre Angelo?

Pierre Angelo se encuentra en buen estado de salud, pues la cirugía a la que fue sometido se realizó hace aproximadamente un año. El actor explicó que, aunque las consecuencias del accidente no fueron inmediatas, con el paso del tiempo comenzaron a manifestarse molestias que lo llevaron a buscar atención médica especializada.

“Tardé como año y medio en ir al médico, estaba en El privilegio de mandar y como usaba botas, pensé que eso me estaba cansando la columna”, detalló el actor de televisión y teatro al recordar cómo minimizó los primeros síntomas.

Finalmente destacó que fue una revisión médica la que permitió dimensionar la gravedad del problema y tomar decisiones a tiempo. “Un día mi amigo el doctor me dijo ‘Tómate unas placas’, me habló y me dice ‘Estás a menos de un milímetro de darle a la torre a la médula espinal y cualquier golpecito te puedes quedar cuadripléjico’”, relató.

El actor también aclaró la situación del compañero involucrado en el accidente: “El tramoyista está a toda m*dre”.

La tetraplejía o cuadriplejía es una parálais que afecta a las cuatro extremidades del torso y suele ser causada por lesiones medulares en las vértebras cervicales, tumores o enfermedades. Además, provoca pérdida de sensibilidad o función motora que puede ser parcial o total.

Pierre Angelo compartió el relato del accidente que sufrió y cómo logró evitar quedar cuadripléjico. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Pierre Angelo?

Pierre Angelo es un actor y humorista nacido el 24 de septiembre de 1972 en la Ciudad de México. De ascendencia italiana, inició su carrera desde la infancia al ser descubierto en el programa Chiquilladas durante la década de 1980, espacio que marcó el comienzo de su trayectoria en televisión. A los 12 años también participó en La carabina de Ambrosio, producción infantil de Televisa que se transmitió en distintos países de habla hispana, lo que amplió su proyección desde una etapa temprana.

Tras llegar a la juventud, Pierre Angelo decidió alejarse temporalmente de la televisión para incursionar en el teatro, regresando a la pantalla en 1990 como conductor del programa Súper Vacaciones, que se mantuvo al aire con más de 800 emisiones. Posteriormente se integró a diversos proyectos televisivos como Ángel vs. Ángel y ÁNDALE!, además de formar parte, entre 1994 y 2001, de programas de comedia como La vida en risa, La cuchufleta, Nosotros somos así y Al fin de semana.

A partir de 2002, su carrera continuó con participaciones en producciones de comedia y sátira como La familia P. Luche, La Parodia y El privilegio de mandar, además de telenovelas como Atrévete a soñar, Libre para amarte, La vecina, Enamorándome de Ramón, Ringo y S.O.S. Me estoy enamorando, donde interpretó su primer papel como antagonista. También fue juez en programas de talento como Pequeños gigantes y Parodiando, consolidando una trayectoria constante en la televisión mexicana.

