Marisol del Olmo nunca conoció a su padre; lo buscó por internet y esto pasó

La actriz Marisol del Olmo, conocida por su talento en la televisión mexicana como una recordada villana, reveló detalles de su vida personal y el drama familiar que la marcó desde la infancia: nunca conoció a su padre biológico y, aunque intentó buscarlo en internet, nunca encontró ninguna pista sobre él.

Más allá de sus personajes memorables, la actriz confesó que su vida no ha sido fácil y que las experiencias que vivió desde niña la ayudaron a forjar su carácter y personalidad dominante.

Criada en un hogar encabezado por mujeres, Del Olmo explicó que su madre y su abuela fueron sus principales pilares, mientras que su abuelo tomó la figura paterna en su vida.

“No vengo de una familia convencional, en mi hogar solo estuvo mi mamá porque tuve un papá ausente desde que nací. Nos regresamos a vivir con mis abuelos y mi abuelo fue mi figura paterna. Me crié en un matriarcado brutal y quizás por eso tengo este carácter tan Del Olmo, que es el apellido de mi madre, porque mi primer apellido es González”, reveló la actriz en una reciente entrevista en una revista de circulación nacional.

Por si no lo viste: Agradezco que se fue: Marisol Del Olmo sobre su ex, ahora novio de Marimar Vega

Marisol del Olmo buscó a su padre, pero no pudo encontrarlo / Instagram

Marisol del Olmo intentó buscar a su padre biológico, pero no lo encontró

La curiosidad por conocer a su progenitor estuvo presente en su vida, pero con el tiempo se fue desvaneciendo. La actriz explicó que cuando la tecnología facilitó la búsqueda de personas, intentó encontrarlo por internet, aunque nunca obtuvo resultados.

“Cuando era más joven tuve curiosidad. Cuando empezó el internet y era más fácil buscar a las personas, intenté un par de veces, pero nunca encontré nada. Tenía algunos datos, pero no me llevaron a ningún lado. Al final, acepté que soy González, porque cuando vienes de este tipo de heridas reniegas, pero no tuve más opción que aceptar que soy tanto mitad mamá como mitad papá, aunque él nunca estuvo presente”, compartió.

Te puede interesar: Revelan que Marisol del Olmo se habría enamorado de excompañero de telenovela

Marisol del Olmo sin resentimientos contra su padre y cortando cadenas generacionales

A sus 49 años, Marisol aseguró que ha superado cualquier rencor y que la madurez le otorgó el entendimiento necesario para ver su historia desde otra perspectiva, una que no trae tanto dolor. También destacó que su experiencia le ha permitido valorar la importancia de la figura paterna en la vida de sus hijos pues recordemos que ella ya no está junto a los padres de los jóvenes.

“La vida te pone en el lugar que debes estar y te da la historia que necesitas para entender las cosas. Ahora con mis hijos me ha tocado vivirlo desde otro lugar, porque tampoco estoy casada con ninguno de los dos papás, pero valoro mucho que ellos sí tengan la presencia de sus padres. Muchas mujeres, por enojo, hacen a un lado la figura paterna, y quienes lo pagan son los niños”, indicó.

Independientemente de los roces que pudo haber tenido en el pasado con sus exparejas, la actriz aseguró que siempre ha procurado una convivencia sana para sus hijos, particularmente con el actor Pierre Ángelo, padre de su hija Isabella, con quien mantiene una relación de respeto y apoyo mutuo.

Checa: Hija de Pierre Angelo y Marisol del Olmo se gradúa como actriz en Nueva York

Pierre Angelo y Marisol del Olmo son muy unidos a pesar de su divorcio / Instagram

“El papá de Isabella, Pierre Ángelo, es un increíble papá y un increíble exmarido, con decirte que es padrino de bautizo de mi hijo Patricio. Siempre hemos tenido una comunicación abierta y apoyo mutuo, porque más allá de estar juntos o no, seguimos en este camino de la vida”, declaró.

Por último, la actriz reflexionó sobre su carácter y cómo el tiempo le ha ayudado a ser más empática y reflexiva. “Cuando uno nace visceral, muere visceral, pero las experiencias y los años te hacen ver la vida de otra manera. Ahora domino más esa imprudencia de decir cosas sin filtro, porque soy una mujer juguetona y muchas veces he sido muy espontánea. Pero cada vez soy más sensible y más empática”, reconoció.