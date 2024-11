Actor de La familia P. Luche fue operado de emergencia: ¡Pude haber quedado parapléjico!

Al actor de la familia P. Luche la vida le dio una segunda oportunidad, pues estuvo cerca de quedar inmóvil y sin poder volver a pisar los foros.

Gracias a esto, en este último bimestre del año, a Pierre Angelo lo veremos en las obras ‘El diablo tiene otros datos’ y ‘La señora presidenta’. Pero bien dicen que todo tiene un precio. Hace unos meses, el exceso de trabajo le cobró factura y, en exclusiva, nos cuenta qué le ocurrió.

“Estuvo tremendísimo todo lo que pasó. Yo, de broma, digo que me hicieron alineación y balanceo. Se me rectificó la columna y las cervicales se me fueron para adelante. Estaban muy pegadas a la médula espinal. Era de alto riesgo porque con un mal golpe pude haber quedado parapléjico. La médula espinal es algo que no se puede reparar”. Pierre Angelo

“Tenía dolor de cabeza, mi cuello tronaba, los brazos se me dormían de la nada. ¡Pude haber quedado parapléjico!”, comentó Pierre Angelo.

Pierre Angelo / Luis Pérez

Mira: Pierre Angelo organiza Open House de La Casita de los Disfraces

¿Qué le pasó a Pierre Angelo?

Todo esto le ocurrió cuando grababa '¿Tú crees?’ y una temporada de su parodia política: “Desde chavo tenía como un poquito movida la columna. Con el personaje de ‘Marcelo’ bailo y brinco. Es un desgaste diario. Se me hicieron para adelante las cervicales. Me di cuenta porque se me dormían los brazos de repente y amanecían mal. Tenía mucho dolor de cabeza y, además, me tronaba mucho el cuello. Sabía que las cosas no estaban bien”.

Pierre Angelo fue operado de emergencia: “Era peligroso”

El actor compartió que tuvo que ser intervenido de emergencia, su problema había evolucionado tras años de no atenderse.

“Me hicieron estudios, porque pensaba que solo era tensión de tanta chamba. El doctor me citó un domingo en su consultorio y me dijo que debía operar inmediatamente. Que era peligroso”. Pierre Angelo

“Yo tenía todavía cuatro semanas de grabación y me dio chance de terminar la serie. También hablé con Pedro Ortiz, el productor, y me ayudó a que mis escenas fueran fáciles, sin que me moviera tanto. No podía tener ninguna escena física”, dijo Pierre Angelo.

Pierre Angelo / Luis Pérez

Mira: Pierre Angelo revela que no piensa volver a ser padre jamás

Tuvo una recuperación increíble

“Pensé que sería muy lento esto, pero fue todo rápido. La operación duró más de ocho horas. Me metieron cuatro placas de titanio. Hicieron las cervicales para atrás. La recuperación estuvo increíble porque la operación fue por enfrente. Tengo una marca en el cuello donde metieron las cosas y es mínimamente invasiva. A las pocas horas yo ya estaba caminando. Estuve siete días hospitalizado y la rehabilitación ha sido muy buena. La ciencia ha avanzado tanto. Ahorita estoy haciendo casi mi vida normal”.

“El trabajo es una bendición y, aunque uno termine cansado por todo, es gratificante. Esta obra de la pastorela que hicimos el año pasado, y que nos fue muy bien, teníamos que volverla a montar. Ahora con nuevos personajes. No se la pueden perder”, concluyó.

Para más exclusivas como esta busca tu revista TVNotas y ahora también en tu plataforma favorita de pódcast.

Mira: Famosa conductora de Cuéntamelo Ya! queda sorda a los 46 años