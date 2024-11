Famosa conductora de Cuéntamelo Ya! queda sorda a los 46 años

Hace unos días,se le rindió un homenaje por sus más de 30 años de trayectoria artística a Dalilah Polanco en la obra de teatro en la que participa llamada ‘Dos locas de remate’. Entre aplausos y ovaciones, la actriz compartió lo feliz que está por estas primeras 3 décadas de trabajo.

“Me siento feliz porque, ahora que me dijeron que son 30 años, no me había dado cuenta de cómo pasó el tiempo. No lo sentí. Pienso que he tenido mucha suerte. Tengo grandes amigos del medio y he hecho de todo. Me faltan muchas cosas más por hacer. Estos reconocimientos son buenos, porque son apapachos al alma”.

Mira: Dalilah Polanco vivió rodeada de música y baile; hizo audición en el CEA y ¡llegó a donde pertenecía!

Aunque la ubicamos más como actriz y comediante, ha hecho un buen papel como conductora de Cuéntamelo ya! Cabe mencionar que también hizo radio de 2010 a 2014, con Yordi Rosado en el programa Despierta EXA FM. / Jorge Neri / Archivo TVNotas

Dalilah Polanco confiesa que tiene un problema auditivo desde su juventud

Siendo una actriz multifacética y ahora conductora, Dalilah ha tenido que sortear durante años un problema auditivo:

“De joven se me reventó el tímpano y perdí la audición casi al 100% del lado derecho. Nunca lo había comentado porque siempre traté de que esto no me detuviera en mi camino profesional y personal. Se hizo público un día que, en un evento, me dejaron hasta el extremo y no escuchaba nada. La vida es así y son pruebas que te manda el destino”.

Dalila Polanco en dos locas de remate / Archivo TVNotas

Checa: Alessandra Rosaldo responde si evitó a Dalilah Polanco, ex de Eugenio Derbez en famoso programa

Dalilah Polanco analiza cirugía que podría ayudarle a recuperar audición

Aunque es algo que se le detectó hace mucho, asegura que la ciencia ha avanzado y que podría ser operable:

“La falta auditiva la tomo como virtud, porque, por ejemplo, si hay ruido para dormir, nada más me volteo del lado que escucho hacia la almohada y sanseacabó (ríe).

” Hace unos años me dijeron que había una operación, pero que el conducto auditivo quedaba expuesto. Tendría un mini tubito salido, por así decirlo, y lo tenía que cuidar mucho. No podía realizar cualquier actividad física, ni le podía caer agua, ni vapor ni nada de eso. Por eso no me operé. Pero ahora entiendo, gracias a mi otorrinolaringólogo, que la ciencia avanzó y podríanhacer algo por mí”. Dalila Polanco

“Tengo que checar qué tan riesgoso es y qué consecuencias hay. Al final, llevo muchos años trabajando así y no me pasa nada. Si me aseguran que recuperaría la audición en su totalidad, pues sí me haría la cirugía”.

Mira: Biby Gaytán y Dalilah Polanco, todo un éxito en el estreno teatral de Dos locas de remate

Dalila Polanco con Marie Claire Harp, Juan Martín Jauregui y Estefania Ahumada. / Instagram: @cuentameloyaof

Dalilah Polanco no quiere ser una carga para nadie

Con 46 años, Dalilah Polanco ya piensa en cómo desea pasar su vejez, tomando en cuenta que decidió no tener hijos y no le gustaría depender de nadie.

Siempre con su buen humor y su sonrisa que contagia, nos comparte también su manera de ver la vida: “Ya estoy grande (tiene 46 años), entonces también empiezo a pensar en el futuro. En el día que ya no me pueda mover tan fácilmente. Ahorita estoy llena de energía y quiero seguir haciendo muchas cosas más, pero llegará el día en que ya no pueda. Y, como no tengo hijos y no quiero ser la carga de nadie quiero vivir en paz en una casa de retiro.

“Que me cuiden y, aunque me pueda seguir valiendo por mí misma, que haya alguien que nos vigile. Mis amigos más cercanos y yo queremos comprar un terreno y hacer casitas para tener fogata y alberca en medio y así pasar nuestros últimos días. Sería nuestro sueño ideal”, concluyó.