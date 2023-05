Dalilah Polanco vivió rodeada de música y baile; hizo audición en el CEA y ¡llegó a donde pertenecía!

Dalilah Polanco reveló la razón por la cual no quiere ser madre.

Dalilah Polanco, de 45, quien da vida a ‘Eva Gómez’ en la telenovela Eternamente amándonos, cuenta con más de 20 años de trayectoria y lo mismo nos ha sorprendido en la comedia, como en el drama, en musicales y hasta como conductora. Platicamos con la actriz, quien no pudo escapar de su destino, pues ella quería estudiar Biología, pero todo la llevó a formar parte del espectáculo, como sus papás:

-Dalilah, ¿qué recuerdos tienes de tus primeros años de vida?

“Nací en Guasave, Sinaloa estuve ahí hasta los 4 años 10 meses, cuando me trajeron a la CDMX. Mis papás: el músico Cutberto Pérez (q.e.p.d.), y mi mamá, Aída Polanco, bailarina del ballet de Amalia Hernández, viajaban mucho y crecí con mis abuelitas: la materna, Dalia, y la paterna, Jesusa, y con Teresita, que es como mi madre adoptiva, hermana de mi papá”.

-¿A qué jugabas?

“Siempre he dicho que Bellas Artes fue el patio de mi casa, porque ahí me la pasaba, pues ahí trabajaban mis papás y vivía en los camerinos y detrás de un escenario. Me ponía la ropa de los bailarines, jugaba con las sonajas, con los maquillajes, me colocaba las pestañas postizas de mi mamá y sus amigas. Me iba a las terrazas, me perdía en los sótanos y era muy bonito”.

-¿Cómo te fue en la escuela?

“Pues mi vida se dividía entre La Paz, Sinaloa, y la Ciudad de México. Aquí estudié la primaria, secundaria, preparatoria, y estuve en área 2, Química-Biológicas, porque iba ser bióloga, y mírame... ¿dónde está la Biología?”.

-¿Cómo eras de adolescente?

“Siempre he sido extrovertida, participaba en cualquier evento de la escuela, de baile, de canto, poesía, teatro, lo que sea, pero no tenía la idea de dedicarme a esto. Siempre he tenido facilidad para hacer amistades, para hacer estupideces y decir tonterías (ríe), por ese lado estuvo bien”.

¿Y por qué querías ser bióloga?

“Me gustan mucho los animales, las plantas de solo verlas ya son preciosas, y la vida aparte del ser humano me parece maravillosa”.

¿En qué momento cambias a la actuación?

“Mi tirada era irme a estudiar Biología a Guaymas, Sonora, pero a mi papá no le hizo mucha gracia; empecé a estudiar Idiomas en México (inglés, francés y alemán), pero solo fue un semestre; luego estudiaba teatro en las tardes y ya que le agarré el gusto, supe la que más me ha apoyado; digo, finalmente ella era bailarina, mi papá músico, qué podían hacer, ¿no? Ya estaba de Dios (ríe)”.

-Llegas al CEA y, ¿cómo te va?

“Increíble, porque es la primera vez que pertenezco a un lugar; siempre era como la loca de la escuela, un bichito raro, y cuando llego al CEA, todos son bichos raros; ¡llegué al lugar al que pertenecía!”.

-¿Qué fue lo primero que hiciste?

“Gracias a Dios salgo del CEA y de inmediato me contrata el productor Raúl Araiza (q.e.p.d.) para hacer dos películas; la primera fue Doble indemnización, con el señor Héctor Bonilla (q.e.p.d.), y Bonita, con Itatí Cantoral. En teatro, lo primero fue la gira con La jaula de las locas, fue una gran experiencia e hizo enamorarme del teatro. Estar en gira fue lo mejor que me había pasado jamás en la vida”.

-En televisión, ¿qué tal tu inicio?

“Hice varias cosas pequeñitas, pero lo primero importante fue la telenovela La paloma, y luego vino Picardía mexicana, una cosa maravillosa, porque no me lo esperaba, estaba recién salida del CEA y fue maravilloso, porque actuabas, bailabas y cantabas”.

-Del corazón, ¿cómo andas?, ¿eres noviera?

“No he sido muy noviera; sí he salido con personas, pero importantes en mi vida han sido cinco relaciones serias. Por ahora estoy soltera, pero bien”.

-Te casaste joven con Sergio Catalán...

“Sí, estuvimos diez años juntos. Lo conocí en Guadalajara, en la gira de La jaula de las locas, cuando recién había salido del CEA. Fuimos a ver Bodas de sangre, donde él estaba interpretando uno de los papeles principales, ahí lo conocí, luego me lo volví a encontrar en la Ciudad de México, empezamos a salir y no nos separamos durante diez años”.

-¿Intentaron ser papás?

“No, yo nunca he querido ser madre. La maternidad es un tema que no me interesa, ese reloj biológico del que hablan las mujeres, no lo traía puesto o traigo otra marca (ríe)”.

-Si fue tan bonito, ¿por qué terminaron?

“Decidimos seguir cada quien con su vida aparte, pero tranquilos, en paz y sin pleitos”.

-Luego llegó un proyecto muy importante para ti: La familia P. Luche...

“Ay, sí es cierto... La familia P. Luche fue un parteaguas en mi vida, porque nos posicionó a todos de otra manera; todos los que estuvimos ahí tuvimos una gran bendición, pues la gente empezó a reconocer nuestro trabajo, nuestro nombre y cara”.

-¿Cómo fue que entraste?

“Ya estaba divorciada, pero me acuerdo que me encontré a Eugenio en los elevadores y me dijo: ‘¿Qué estás haciendo ahorita?’, y le dije: ‘Equis cosa’, no me acuerdo qué, y me dice: ‘¿Puedes venir al foro tal?’, y yo: ‘Sí, ¿cuándo?’, y me responde: ‘Ahorita’. Fui para allá, vi a Gus Rodríguez (q.e.p.d.), a su equipo, y me invitaron a hacer Los Peluches, así”.

-¿Ahí se dio la relación con Eugenio Derbez?

“Pues nos caíamos bien, teníamos como trece años de conocernos y se dio, así como se dan las cosas que de repente no te das cuenta y ya estás con alguien, y así como se dio, también se acabó, pero creo que fue más importante haber pertenecido a La familia P. Luche”.

Fueron cinco años de relación, ¿fuiste muy feliz?

“Sí; de los hombres con los que he estado, agradezco que hayan sido grandes seres humanos, sería hablar mal de mí, si yo hablara mal de alguno de ellos”.

-¿Por qué terminaste con Eugenio?

“Porque las cosas se terminan, las cosas están de paso”.

-Volviendo a tu carrera, ahorita estás en teatro, programa, telenovela...

“Sí, está bonito que regresó Monólogos de la vagina al teatro, pensaron que iban a ser nada más cinco o seis fechas y ya tenemos muchas más funciones, ya está la gira y eso está padre; y para mí la telenovela Eternamente amándonos es un garbanzo de a libra, desde la gente de la producción”.

-En esta etapa de tu vida, ¿qué te hace falta?

“Que los días tengan treinta y seis horas para hacer todavía más cosas, me hace falta conocer todo el mundo, viajar más, porque no lo acabo de conocer, me falta conocer dos continentes y tiempo para hacerlo; además de un costal de dinero, estaría buenísimo, y un hombre grande y fuerte que me cargue también, porque ya uno se cansa (ríe)”

-¿Qué viene profesionalmente?

“El estreno de la serie Chavorrucos y otra que se llama Candy Cruz, de HBO. Estamos esperando a que se estrenen y ahorita he sido muy cuidadosa con los proyectos que vienen, porque necesito hacerme el tiempo para poder irme de vacaciones, necesito unas largas vacaciones”, concluyó.