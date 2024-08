Biby Gaytán y Dalilah Polanco, todo un éxito en el estreno teatral de Dos locas de remate

Biby Gaytán y Dalilah Polanco fueron ovacionados de pie en el estreno de la divertida obra de teatro Dos locas de remate, producción de Morris Gilbert, que se presenta todos los martes y miércoles a las 20:00 horas en el Nuevo Teatro Libanés del sur de la CDMX, donde acudieron varias personalidades a disfrutar de esta divertida puesta en escena.

Biby Gaitán y Dalilah Polanco en el escenario en la obra de teatro Dos locas de remate / FRANCISCO MANCERA / TVNOTAS

Al final de la función las protagonistas fueron ovacionadas de pie. Entre los invitados acudieron la familia de la cantante, Eduardo Capetillo, sus hijos Ana Paula y Eduardo y hermano Chacho Gaytán. Además, estuvieron Lola Cortés, Elías Ajit, M’Balia, Ulises de la Torre, Cesar Bono, Bárbara Torres y Francisco Calvillo, entre otros.

Al respecto Biby comentó lo encantada que esta de trabajar en esta producción: “Trabajar con el Sr. Morris es garantía. Para mí es una oportunidad. Es algo diferente y trabajar con Dalilah Polanco es un agasajo. Como profesional me ha enseñado una barbaridad y aquí aprendo todos los días”.

Obra de teatro / FRANCISCO MANCERA / TVNotas

“Cuando empieza parece que es una obra superficial, pero conforme va avanzando la historia descubres esa profundidad en cada uno de los personajes y tiene un gran mensaje. En lo personal te puedo decir que tengo mucho de mi personaje y también del personaje de Dalilah, sin duda alguna”.

“Esta experiencia es algo nuevo para mí. Por eso es un reto y adoro los retos porque me impulsan a prepararme más y lo estamos logrando. Solo cuando estoy enojada echo mis palabrotas, pero aquí ha sido una delicia. Me explayo (risas) porque en eso tiene ese personaje que únicamente las dice cuando está alterada y me voy como hilo de media. Si ha sido como una catarsis, todas las emociones están a flor de piel desde el inicio hasta el final de la obra”.

Lalo Capetillo y Ana Paula Capetillo en la alfombra roja de la obra de teatro donde se presenta su mamá, Biby Gaitán / FRANCISCO MANCERA / TVNotas

“Tuve la fortuna que me acompañaran mis hijos mayores y mi marido. Es mi compañero de vida. Estamos cuando nos necesitamos. Lo disfruto. Me siento plena y bendecida”.

Dalilah: “Me siento muy contenta. Cuando te hablan los productores César Riveros y Morris, no lo dudas: ‘Aquí estoy’ y que te den la oportunidad de estar en el escenario qué te digo. Para mí cada personaje, cada reto quiero estar aquí y quiero morir aquí. Yo no conocía a Biby y trabajar con ella es un placer”.

Ana Paula Capetillo nos dijo: “Venimos a verla ayer y hoy. Me encantó. Tiene de todo: drama, comedia y les va a gustar mucho. Aparte es un personaje muy diferente a los que le hemos visto a mi mamá hacer y es una grata sorpresa. ¡Está muy padre!”.

Lalo Capetillo comentó: “Es padrísimo ver a una de las personas que más amo en este mundo haciendo lo que más le gusta. Me llena de felicidad y estoy impactado. Ahí te das cuenta que cuando haces lo que amas, se ve el resultado”.

