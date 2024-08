Ana Gabriel sigue siendo la favorita del público y así lo demostró en su concierto

El próximo mes, Ana Gabriel festejará sus primeros 50 años de carrera en la industria, por lo que este año se ha dedicado a presentarse en diversos países para esta gran celebración. Ahora le tocó el turno a la CDMX donde el primero de cinco conciertos en el Coloso de Reforma fue el lugar perfecto para reencontrarse con su público que siempre le ha sido fiel.

Con un traje blanco y tonalidades en color negro, la oriunda de Sinaloa salió en punto de las 8:40 de la noche al escenario del Auditorio Nacional con una gran sonrisa y para empezar a complacer a los más de 9 mil asistentes que se dieron cita. Temas como “Esta noche”, “Soy como quiero ser” y un popurrí que incluían varios de sus éxitos como “Cosas del amor” y “Ni un roce” fueron tan solo los primeros temas que arrancaron gritos y aplausos a los presentes.

“Hace 50 años me subí por primera vez a un escenario. Hace 50 años llegué con mis sueños y ahora, sigo con los mismos sueños, pero junto a ustedes”, fueron de las primeras palabras que Ana Gabriel compartió con su público. “Los llevó a cada uno de ustedes en el corazón. Los tengo aquí y no saben lo feliz que estoy de estar esta noche con ustedes”.

Acompañada de una banda de más de 10 músicos, un mariachi con el mismo número de integrantes y una tambora que llegó después, Ana Gabriel refrendó su título de una de las mejores cantantes, compositoras e intérpretes que ha dado este país. Temas como “Aquí estoy”, “Evidencias”, “Quién como tú” y “Luna” fueron de las canciones más ovacionadas por su público en su parte de baladas.

El mariachi llegó y los grandes temas de dolor y despecho se hicieron presentes: “Mi talismán”, “No entiendo”, “A pesar de todos”, “El cigarrillo” y “Es demasiado tarde” fueron tan solo algunos temas que arrebataron gritos y aplausos.

De pronto, un letrero se hizo presente que decía que si le regalaba su toalla con la cual se estaba limpiando, a lo que la cantante contestó: “Dije que ya no iba a dar ninguna toalla porque realmente están muy sucias. En ellas me sueno... Me seco el sudor y alguien por ahí me dijo que yo estaba para entregar mi canto, mi amistad, mi voz… Por eso ya no he regalado las toallas”.

La fiesta continuó y fue el turno de la tambora para que recordara a su tierra con temas como “Mi gusto es”, “El sauce y la palma” y “El sinaloense” para cerrar con broche de oro con el tema “Simplemente amigos”.

Sin duda, Ana Gabriel sigue siendo consentida del pueblo mexicano y su voz, talento y carisma, sigue conquistando corazones.