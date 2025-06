Kika Edga rompe el silencio sobre la polémica serenata a Lalo Salazar en medio de su ruptura con Laura Flores

Kika Edgar vivió en días recientes una situación inesperada que la colocó en el centro de la conversación mediática. La reconocida actriz y cantante se reunió con la prensa para anunciar su próxima presentación este viernes 20 de junio en el Centro Cultural Roberto Cantoral, pero también aprovechó para aclarar el revuelo que causó al cantarle una serenata a Lalo Salazar, justo después de que se confirmara el fin de su relación con la también actriz Laura Flores.

La escena que se volvió viral ocurrió durante una promoción en vivo en la que Kika, visiblemente entusiasta, dedicó una emotiva canción al periodista. “Te quiero, Lalo… Esta canción se la canté a Lalo Salazar hace ratito y dije ‘¡Te amo, Lalo, te amo!’”, expresó la artista en ese momento, provocando sorpresa entre los presentes y una avalancha de reacciones en redes sociales.

Lo que parecía una anécdota simpática tomó otro matiz cuando horas después Laura Flores confirmó públicamente su separación de Salazar. De inmediato comenzaron las especulaciones sobre una posible relación entre Lalo y Kika, y algunos incluso insinuaron que la cantante pudo haber sido la causa del rompimiento.

Kika Edgar habla de la serenata que le llevó a Lalo Salazar / Instagram

¿Kika Edgar causó la ruptura entre Laura Flores y Lalo Salazar?

Para evitar malentendidos, Kika Edgar decidió enfrentar el tema con sinceridad y transparencia. Durante una rueda de prensa con motivo de su show, la intérprete dejó claro que todo fue una desafortunada coincidencia.

“Como se le hubiera cantado a cualquiera de ustedes. Fue pura casualidad todo este rollo, pero la verdad es que sí me siento muy apenada”, expresó con honestidad.

“Si no hubiera pasado nada, esto hubiese pasado desapercibido, ¿no? Pero pues sucedió todo este rollo con ellos (Laura y Lalo), a quienes yo amo y respeto. Son mis grandes amigos”, agregó. Kika también aclaró que en ningún momento estuvo enterada de la ruptura entre la pareja y que, de haberlo sabido, jamás habría hecho una broma de ese tipo.

“No estaba enterada, si no, no hubiese jugado con eso. Todo mi respeto a Lalo y a Laura. Son amigos entrañables. Me salió terrible eso, pero una disculpa. Fue algo que estuvo fuera de nuestras manos… pero bueno, esa fue la terrible anécdota de esta promoción”, agregó, entre risas nerviosas.

Laura Flores confirma ruptura con Lalo Salazar / IG: @laurafloresmx

Kika Edgar prepara concierto personal en el Roberto Cantoral

En su aparición en el programa ‘Hoy’, Kika reafirmó su versión de los hechos y hasta se permitió bromear un poco sobre la situación: “¡Pero yo no fui la culpable!”, comentó entre risas, bajando la tensión con su característico carisma.

Más allá de la polémica, Kika Edgar se mostró entusiasmada con su regreso a los escenarios. En su show del 20 de junio, interpretará una selección especial de sus canciones más queridas, así como temas inéditos. Entre ellos destaca ‘El amor de mi vida’, una canción que escribió con dedicatoria especial a su esposo, el músico Jorge Corrales.

Kika aseguró que este espectáculo será una celebración del amor en todas sus formas y un espacio íntimo para conectar con su público. Con talento, sinceridad y un toque de humor, la artista demuestra una vez más por qué es una de las figuras más queridas del medio artístico.

“Ustedes me quieren divorciar (risas) mejor les voy a pasar un chisme tienen que escuchar ‘El hombre de mi vida’ que se la dedico a Jorge Corrales mi marido, si quieren saber qué tanto hablo de mi marido, ahí está en esa canción”, finalizó.

