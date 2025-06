Emmanuel con mucha tristeza revela padecimiento y cancela concierto en Monterrey: “Esta enfermedad te rompe”

El cantante mexicano Emmanuel vive días complicados tanto en lo personal como en lo profesional. Hace unas semanas, el intérprete causó gran preocupación entre sus seguidores luego de que, durante el programa Juego de voces, se diera a conocer que su esposa, Mercedes Alemán, enfrenta una enfermedad neurodegenerativa que ha afectado seriamente su movilidad.

Aunque ni Emmanuel ni su hijo revelaron el diagnóstico exacto, las imágenes que se transmitieron durante el programa conmovieron profundamente a los fans, al mostrar a Mercedes esforzándose para mover una mano y levantar el pulgar. El cantante confesó conmovido en entrevista para el programa ‘Hoy’.

“No sabía que habían hecho ese video con mi esposa. Se me rompió el corazón a mí y a mi hijo, porque uno de sus problemas es que ya no se podía mover, para levantar la mano con esa sonrisa y luego levantar el pulgar (...) debió ser un esfuerzo gigantesco cerebralmente, fue muy fuerte, jamás me imaginé que iba a pasar algo así en el programa de TV (Juego de voces 2025)”.

Emmanuel cancela concierto por problema de salud. / Redes sociales

Emmanuel cancela concierto en Monterrey por problemas de salud

A esta situación familiar, se suma ahora un problema de salud personal. La noche del miércoles 11 de junio, Emmanuel compartió un video en su cuenta oficial de Instagram para informar que no podrá presentarse en su concierto programado para el jueves 12 de junio en Monterrey, Nuevo León, debido a que fue diagnosticado con una enfermedad.

Visiblemente afectado, el intérprete expresó su sentir con sinceridad:

"¿Cómo están? Yo bastante mal, con mucha tristeza y con vergüenza les digo que el show de mañana el Tour Amigos (12 de junio) de Monterrey se tiene que posponer porque me dio influenza, esta enfermedad que te rompe por completo”, confesó.

El video fue bien recibido por sus seguidores, quienes le desearon una pronta recuperación y agradecieron su honestidad.

¿Qué enfermedad tiene Emmanuel?

A través de sus redes sociales, Emmanuel explicó que se encuentra atravesando un cuadro de influenza, el cual le ha causado un deterioro físico considerable. En el video indicó que estará en reposo durante los próximos cinco días, siguiendo las recomendaciones de sus médicos.

El artista, que acumula más de medio millón de seguidores en Instagram, dejó claro que está tomando todas las medidas necesarias para recuperarse pronto y regresar con fuerza a los escenarios.

¿Cuándo se reprogramará el concierto de Emmanuel en Monterrey?

Aunque la noticia de la cancelación entristeció a muchos fans, Emmanuel también aprovechó su mensaje para anunciar la nueva fecha del concierto en Monterrey.

“Se reprogramará para el 10 de julio, estaré con ustedes. Les mando todo mi cariño, muchas gracias por su comprensión”, agregó en la parte final de su mensaje.

El cantante espera estar completamente recuperado para esa fecha y reiteró su agradecimiento por el cariño y comprensión del público que lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

