Mimí, integrante de ‘Flans’, reacciona a la música actual y lanza contundente reto a los nuevos artistas

A pesar de los años, los grupos ‘Flans’ y Pandora siguen siendo de las agrupaciones mexicanas más queridas. Exitos como ‘Cómo te va mi amor’, ‘Solo él y yo’, ‘Alguien llena mi lugar’, ‘Bazar’, ‘No controles’ y ‘Las mil y una noches’ han logrado mantenerser en el gusto del público.

Recientemente, las integrantes ofrecieron una conferencia de prensa para hablar sobre sus próximos planes y el concierto que ofrecerán el 4 de julio en la Arena Ciudad de México. Durante la conversación, Mimí confesó su opinión sobre la música actual y lanzó un reto a la nueva generación de artistas.

Flans y Pandora / Redes sociales

¿Qué dijo Mimí, integrante de ‘Flans’, sobre la música actual?

Irma Angélica Hernández Ochoa, más conocida en la industria musical como Mimí, señaló que, desde siempre, ha existido una competencia entre los artistas para demostrar quién es el favorito del público.

“Yo creo que es lo mismo de siempre. Siempre ha habido esta onda de que si tienes talento o no tienes talento. Si uno canta más que el otro. Antes era por cartas o era por venta de discos o por venta de boletos. Ahora son por lives”, indicó.

Si bien confesó que no es fan de la música actual, dejó claro que la cantidad de seguidores en redes sociales no es tan relevante, sino demostrar que realmente se tiene talento y retó a los nuevos artistas a permanecer vigentes con el paso de los años.

Mimí de Flans “Lo que yo diría es que ‘nos vemos en 40 años, a ver quien llega a cumplir 40 años (en los escenarios). Allí es donde, más allá del talento, porque el talento es bien subjetivo. Hay gustos para todos. Lo único que yo diría es ‘a ver quien dura 40 años y quién puede trascender en el tiempo’”

La celebridad se dijo muy orgullosa de que, pese a ser un grupo de “señoras ochenteras”, las ‘Flans’ continúen llenando recintos y estando en el gusto del público.

¿Existe rivalidad entre ‘Flans’ y ‘Pandora’?

Por su parte, las integrantes de ‘Pandora’, quienes también estaban presentes en la conferencia de prensa, también afirmaron estar muy contentas de que, a pensar de los años, la gente siga consumiendo su música.

“Es súper lindo. Llegan chavitos, super chiquititos (a vernos). Eso es muy bonito. Es muy lindo ver que la gente viene (a vernos). Yo imagino que es una música tan internacional que puede tocar los corazones de los chiquitos como de los grandes”, expresó Mayte Lascurain, integrante de ‘Pandora’.

También aprovecharon para dejar claro que no existe una rivalidad entre las agrupaciones, como mucho se ha dicho hasta el día de hoy. Afirmaron estar felices de cantar juntas y hasta adelantaron que habrá un próximo proyecto en conjunto.

Flans y Pandora / Redes sociales

¿Habrá gira en conjunto entre ‘Flans’ y ‘Pandora’?

Para celebrar sus 40 años de trayectoria artística, tanto ‘Flans’ como ‘Pandora’ harán una serie de conciertos por separado y luego retomarán el ‘Inesperado Tour’, una gira en la que darán conciertos en conjunto.

“Los festejos son, por cada una, un tiempo y luego nos regresamos juntas porque no nos hallamos (por separado). O sea, nos encanta cantar por separadas, pero nos gusta más cantar juntas. Es como ver a tus amigas. No se va a acabar el Inesperado. No le vamos a poner llave”, añadió Ilse, integrante de ‘Flans’.

Las integrantes de ‘Pandora’ también confirmaron que harán un tour por Estados Unidos en febrero del 2026.

