Emmanuel y Mijares emocionan en su primer concierto de 2025 y Lucero Mijares sorprende con dueto

Los exitosos cantantes presentaron su Two’r amigos 12 años en el Auditorio Nacional con novedades en su show, y anunciaron una nueva fecha para el próximo 28 de mayo.

Setlist del primer concierto de Emmanuel y Mijares del Two’r amigos en 2025 en la CDMX

Emmanuel y Mijares dieron su primer concierto de 2025 en la CDMX con su Two’r amigos 12 años, que presenta algunas novedades con respecto al espectáculo que ofrecieron en 2024.

En esta ocasión, Mijares hizo un dueto virtual con Gilberto Santa Rosa, con quien hace 4 meses estrenó el tema ‘Para siempre’, que ha tenido un gran éxito. En la primera parte del show no faltaron éxitos como



‘Bella señora’,

‘No se murió el amor’,

‘Me acordaré de ti’,

‘El rey azul’,

‘Quiero dormir cansado’,

‘Baño de mujeres’ y

‘Soldado del amor’, entre otros.

Two’r amigos 12 años, Emmanuel y Mijares, Auditorio Nacional 2025 / Cortesía Ocesa

Emmanuel pidió unos minutos para compartir un emotivo mensaje en el que señaló: “Dios nos sube a sus rodillas y nosotros nos bajamos de ellas, y nos vamos a jugar como niños grandes y generalmente nos perdemos a la vuelta de la esquina y Dios nos sigue esperando y nos vuelve a subir a sus rodillas, y no importa qué tantas cosas hagamos que su amor es infinito y su misericordia es eterna”.

Añadió: “Estamos a punto de cumplir 500 años de la aparición de nuestra Virgen María de Guadalupe, que nos cubre con su manto y nos da su ternura y su dulzura, y nos lleva en sus brazos como sus hijos. De este país maravilloso que es México, tenemos también que darle gracias a Dios que nos lo dio y nosotros damos gracias por el público maravilloso que nos acompaña cada noche desde hace mucho tiempo ya que sin ustedes el show no caminaría, ustedes son el espejo de nosotros, la energía y la gasolina para poder cantar, pero este país está falto de paz y la paz tiene que empezar en nosotros. Se lo tenemos que pedir a Dios: ‘Danos paz para poder dársela a los demás’, al que está sentado al lado de ustedes, al que se para a bailar y no los deja ver, al taxista, al vecino, al que hace ruido. Hay que ser mejores mexicanos para tener un mejor México y que Dios no nos olvide y no nos suelte de su mano, que siga llenando el corazón y la voz porque nadie como Dios”.

Lucero Mijares sorprende con un popurrí en el tour Amigos 12 años

Posteriormente, Mijares comenzó a interpretar el tema ‘El privilegio de amar’ y, como en otros de sus shows, apareció su hija Lucero Mijares para acompañarlo. En esta ocasión, a diferencia de otros espectáculos con Emmanuel, la joven estuvo varios minutos en el escenario, ya que con su papá cantó un popurrí de éxitos de otros cantantes con temas como ‘La puerta de Alcalá', ‘Yo no te pido la luna’ y ‘Amante bandido’. Mijares se encontraba muy conmovido de tener a su hija al lado.

Recordemos que está por iniciar el programa Juego de voces en el que Lucero Mijares y Mijares dieron la primicia.

Lucero Mijares en el Two’r amigos 12 años, Emmanuel y Mijares, Auditorio Nacional 2025 / Cortesía Ocesa

Para la segunda parte del show sonaron los clásicos:

‘No hace falta’,

‘Tengo mucho que aprender de ti’,

‘Para amarnos más’,

‘Sentirme vivo’,

‘La chica de humo’ y

‘Toda la vida’.

Two’r amigos 12 años, Emmanuel y Mijares, Auditorio Nacional 2025 / Cortesía Ocesa

Clásicos y nueva fecha anunciada del Two’r amigos 12 años de Emmanuel y Mijares

Mijares y Emmanuel anunciaron una nueva fecha para el próximo 28 de mayo en el Auditorio Nacional y pidieron al público que no dejen de acompañarlos en esa ocasión tan especial.

También estarán en Jurquilla, Querétaro, el 15 de marzo, como parte de su Two’r amigos 12 años.

