Mar, hija del Buki, Marco Antonio Solís, se sincera: “Es difícil querer ser músico bajo la sombra de tu papá”

Mar, hija de Marco Antonio Solís, hace su carrera por su cuenta. Luego de estar junto a su famoso padre en la gira Más cerca de ti, que realizó por varios países de Latinoamérica, ahora se enfocará en su música y en lo que quiere transmitirle al público.

La joven nos contó cómo vivió dicha gira: “Me siento muy afortunada y bendecida por haber puesto mi granito de arena en algo tan espectacular. Terminamos en la CDMX, en un lugar emblemático y especial (29 de mayo, Estadio GNP). Fue el show número 20 del año. Estoy muy agradecida por lo vivido, me llevo tantas memorias de todos los lugares que visitamos”.

¿Qué significa para Mar Solís hacer una gira con su padre Marco Antonio Solís, el Buki?

“Siento que creamos algo especial para el público, que demuestra mucho amor. Todo lo hicimos con la intención de compartir alegrías con la gente y que se sientan identificados con las letras”.

“La propuesta musical que construyo desde hace 3 años es dejarme llevar con las cosas que siento. La respuesta me ha sorprendido, porque el público de mi padre me ha recibido bien. Por muchos años fui esa niña dentro del equipaje del show, viéndolo a él desde lejos. Ahora estar ahí con él es algo increíble”.

“Cuando fueron los conciertos de la CDMX mi padre vivió momentos muy especiales. Antes de ser famoso, cuando recién llegó a la ciudad, trabajó de repartidor de medicina por la zona en donde nos quedamos.

Lo vi con mucha nostalgia, con historias pasando por su mente. Me dio mucha ternura ver eso, porque la CDMX tiene mucha magia, una luz especial para él y para todos nosotros”.

Mar Solís, hija del Buki, lanzó una canción muy personal

Mar lanzó un tema muy personal: “Esta canción, ‘De enero a diciembre’, nació en República Dominicana, donde escribo muchas canciones con amigos que viven allá. En cada sesión musical, me gusta compartir lo que vivo en ese momento.

Este tema salió de cuando estaba medio enamorada de alguien, pero cuando lo busqué, se fue muy lejos. Cuando él regresó y me buscó, sentí que ya no había nada. Se rompió la conexión. Los 2 teníamos miedo de amarnos cuando nos teníamos de frente. Pudo haber sido algo hermoso. Es un tema muy personal. De hecho, dudaba si sacarla o no, porque nunca pude cerrar ese ciclo con esa persona”.

“A veces me cuesta ser tan vulnerable, pero siento que es increíblemente esencial e importante serlo. Como artistas queremos ser percibidos así, pero en otros momentos no. Es una batalla constante. Es importante estar abiertos y compartir lo que pasa en nuestros corazoncitos”.

¿A la hija del Buki, Mar, se le ha facilitado su éxito por su papá?

Al ser hija de quien es, asegura que su camino no ha sido tan fácil como se cree: “A veces es más difícil querer ser músico o tener un lugar dentro del medio cuando, de alguna manera, estás bajo la sombra de tu papá. Para mí es una gran bendición ser Solís y tener la música corriendo por mi sangre. Tener la habilidad de compartir en estos escenarios increíbles es una bendición muy grande”.

“A la vez, siento que soy malentendida muchas veces, o que hay mucha expectativa de cómo quieren que sea y tal vez soy de otra manera. La gente cree que por mi papá se me abren las puertas mucho más fácil, pero no es así”.

“Me cuesta mucho ganarme el respeto del público, con toda honestidad, pero siento que cuando me conocen, ven el show en persona y existe esa conexión, con las horas y las prácticas que nos han tomado para crear algo así, se da todo natural y orgánico. Sin prejuicios”.

¿Qué sigue para Mar Solís en su vida?

Aún vive con su familia y salirse del nido no es un plan cercano: “Nací en California y estuve viviendo allá. Cuando era muy chiquita, pasé mucho tiempo entre Morelia y California, pero fui a la escuela en Estados Unidos. Ahorita casi no he estado en mi casa en todo el año.

He vivido en un avión y siento que no tiene mucho sentido tomar esta decisión de mudarme a otro lugar sola. Cuando llegue ese momento, lo sabré, pero ahorita siempre estoy fuera de casa”, concluyó.

