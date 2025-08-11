¡Tragedia para Bad Bunny! Asesinan a fan previo a concierto del cantante en Puerto Rico

Bad Bunny se volvió tendencia en redes sociales y no solo por su gira ‘Debí tirar más fotos world tour’ sino por la tragedia que vivió uno de sus fans, quien fue asesinado previo a uno de los conciertos del intérprete de ‘Safaera’ en Puerto Rico.

Benito Antonio Martínez Ocasio, artísticamente conocido como Bad Bunny, se vio envuelto indirectamente en dicha controversia, la cual no pasó desapercibida en medios locales, así como en redes sociales. Esto fue lo que pasó.

Esto se sabe del fan que murió antes de uno de los conciertos de Bad Bunny

¿Cómo fue asesinado el fan de Bad Bunny previo a uno de sus conciertos en Puerto Rico?

Una tragedia marcó la visita de un fan a Puerto Rico para presenciar uno de los conciertos del Bad Bunny. Según informó la agencia Associated Press, Kevin Mares, un joven de 25 años originario de Nueva York, perdió la vida antes de la presentación del cantante en un incidente violento en el popular barrio ‘La Perla’.

La noche del pasado sábado, en el establecimiento nocturno llamado ‘Refugio de hombres maltratados’, se desató una fuerte discusión entre varios individuos, que derivó en un tiroteo.

¿Bad Bunny se pronunció al asesinato de su fan previo a su concierto?

De acuerdo con reportes de algunos medios locales, el detective Arnaldo Ruiz, encargado de la investigación, confirmó que, además del asesinato de Kevin Mares, al menos tres personas murieron y dos hermanos resultaron heridos en el enfrentamiento. Al momento, no se tienen reportes claros sobre la identidad del agresor.

Amigos del seguidor del intérprete de ‘Me porto bonito’ informaron a las autoridades que viajaron a Puerto Rico con el propósito de asistir a uno de los 30 conciertos que el artista ofrecerá en la isla.

Al momento, Bad Bunny no se ha pronunciado a la terrible noticia del deceso de su fan. Aunque algunos usuarios esperan que hable con respecto a esta lamentable tragedia.

A U.S. tourist who was visiting Puerto Rico for Bad Bunny's residency was fatally shot at La Perla, a popular seaside shantytown, police said. Authorities say he was an innocent bystander. https://t.co/DFz8pUFtc5 — ABC News (@ABC) August 10, 2025

¿Qué se sabe de ‘La Perla’, isla en la que murió el fan de Bad Bunny antes de su concierto?

La Perla, barrio conocido por ser peligroso, fue escenario para el video musical del éxito global ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee, filmado en 2016, lo que habría impulsado su visibilidad internacional. Pese a esto, el lugar todavía registraría incidentes violentos como el asesinato del fan de Bad Bunny.

En cuanto a dicho caso, las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los motivos del ataque. El caso ha generado gran conmoción entre la comunidad de fans, quienes han expresado sus condolencias a los familiares de Kevin Mares.

Bad Bunny

¿Cuándo serán los conciertos de Bad Bunny en México?

Bad Bunny dará conciertos en México este año como parte de su gira ‘Debí tirar más fotos world tour’ y lo hará a lo grande: con ocho presentaciones en la Ciudad de México.

Los shows se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros durante el mes de diciembre.

Las fechas confirmadas son: 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025. Con este calendario, Bad Bunny, ‘el Conejo malo’ ofrecerá un maratón musical que promete incluir sus más grandes éxitos, así como material de su más reciente producción discográfica.