El 2025 promete ser un año emocionante para los fans de Bad Bunny. El ícono del reguetón no solo está de regreso con su nuevo álbum ‘Debí tirar más fotos’ sino que también ha confirmado que retomará los escenarios con su gira 2025 ‘No me quiero ir de aquí' que incluirá México como uno de sus principales destinos.

A través de sus redes sociales, Bad Bunny compartió un video en el que anunció su regreso a los escenarios, destacando que visitará varias ciudades de su natal Puerto Rico y que tiene intenciones de volver a países que lleva en su corazón, incluido México.

“Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo y es algo que aprecio y me gusta mucho. Hay lugares que me llevo en el corazón. Quisiera volver. Full voy a volver como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia”, expresó en el video.

Bad Bunny confirma gira en 2025: México será uno de sus destinos. / Facebook: Bad Bunny

Bad Bunny, feliz de estar en Puerto Rico

El cantante también reveló que Puerto Rico será su prioridad este año, ya que acaba de anunciar su primera residencia en la isla, un sueño que, según él, ha estado planeando por años.

“Les voy a decir el día y la hora exacta en la que los voy a visitar, pero por ahora estoy en Puerto Rico. Estoy en casa, y si les soy honesto, no me quiero ir de aquí”, compartió Bad Bunny, mostrando su orgullo y amor por su tierra natal.

¿Qué países visitará Bad Bunny?

Bad Bunny confirmó que estará en 2025 en:



México,

Argentina,

Chile,

Costa Rica y

Colombia

Además, mencionó que le gustaría llevar su música a países que aún no ha tenido la oportunidad de visitar.

Brasil, Japón son países que aún no ha visitado, pero expresó le encantaría ir.

También lugares como Italia, Londres y España están en su lista para esta gira.

El éxito de ‘Debí tirar más fotos’, el nuevo sencillo de Bad Bunny

El 5 de enero, Bad Bunny lanzó su esperado álbum ‘Debí tirar más fotos’, un trabajo profundamente personal que rinde homenaje a Puerto Rico.

“Llevo años soñando con este álbum, soñando con varias canciones que, verlas hechas realidad, me llena de mucha alegría”, explicó el artista en un comunicado. “Siempre he sido honesto con las personas que me siguen; cada vez les muestro más de mí. Este álbum es el resultado de experiencias vividas que me han llevado a conocerme mejor, incluso a descubrir cuáles son los ritmos en los que más disfruto cantar y crear”.

La canción que da nombre al álbum, ‘Debí tirar más fotos’, se ha convertido rápidamente en un fenómeno viral. Su nostálgica frase: “Debí tirar más fotos cuando te tuve”, ha resonado con miles de personas que la han convertido en un trend para recordar momentos o personas que ya no están en sus vidas.

¿Cuándo vendrá Bad Bunny a México en 2025?

Aunque el reguetonero aseguró que México será parte de su gira, aún no ha revelado fechas específicas para los conciertos. Sin embargo, prometió que la información será anunciada antes de que termine el año en su sitio www.nomequieroirdeaqui.com.

Bad Bunny continúa consolidándose como uno de los artistas más influyentes de su generación, combinando su éxito musical con una conexión genuina con su público.

