Bad Bunny inspira con DtMF: hijos de Karla Luna y Jenni Rivera las recuerdan

Bad Bunny revolucionó nuevamente las redes sociales con el lanzamiento de su octavo álbum, “Debí tirar más fotos”. La canción homónima, “DtMF”, ha generado un fenómeno viral gracias a su letra nostálgica.

En plataformas como TikTok, los usuarios han creado una infinidad de videos conmovedores, acompañados de la música de Bad Bunny, donde comparten fotos y videos de sus abuelos, padres, mascotas, exparejas y todo aquello que les recuerde a quienes hoy ya no están.

A este trend se han sumado los hijos de dos icónicas figuras del entretenimiento: Karla Luna y Jenni Rivera. Rubén Luna, hijo de Karla, y Jenicka López, hija de Jenni, han rendido homenaje a sus mamás, a través de este movimiento, mostrando que su memoria perdura muy profundo en el corazón.

La letra de DtMF dice:

Otro sunset bonito que veo en San Juan

Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van (van, van)

Disfrutando de noche de esas que ya no se dan (dan, dan)

Que ya no se dan (dan)

Pero queriendo volver a la última vez

Y a los ojos te miré

Y contarte las cosas que no te conté (te parece’ a mi crush, jaja)

Y tirarte la ‘foto’ que no te tiré (acho, jura’o te ves bien linda, déjame tirarte una foto)

Hey, tengo el pecho pela’o, me dio una matá'

El corazón dándome patá'

Dime, baby, ¿dónde tú está'?

Pa’ llegarle con Roro, Julito, Cristal

Roy, Edgar, Seba, Óscar, Dalnelly, Big J, tocando batá

Hoy la calle la dejamo’ ‘esbaratá

Y sería cabrón que tú me toque’ el güiro

Yo veo tu nombre y me salen suspiro’

No sé si son petardo’ o si son tiro’

Mi blanquita, perico, mi kilo

Yo estoy en PR, tranquilo, pero

Debí tirar más fotos de cuando te tuve

Debí darte más beso’ y abrazo’ las vece’ que pude

Hey, ojalá que los mío’ nunca se muden

Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden

Debí tirar más foto’ de cuando te tuve

Debí darte más beso’ y abrazo’ las veces que pude

Ojalá que los mío’ nunca se muden

Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden

Hey, hoy voy a estar con abuelo to’l día, jugando dominó

Si me pregunta si aún pienso en ti, yo le digo que no

Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó

Ya se terminó

Hey, que prendan la’ máquina’, voy pa’ Santurce

Aquí todavía se da caña

Chequéate las babie’, diablo, mami, qué dulce

Hoy yo quiero beber, beber, beber

Y hablar mierda hasta que me expulsen

‘Toy bien loco (‘toy bien loco), ‘toy bien loco (‘toy bien loco)

...

Vamo’ a disfrutar, que nunca se sabe si nos queda poco

...

El cantante sorprendió a sus fans anunciando la buena buena vestido de Rey Mago. / Instagram: @badbunny

Hijo de Karla Luna la recuerda con trend de Bad Bunny: DtMF

José Rubén Luna, hijo de la querida comediante mexicana Karla Luna, conmovió a miles con un emotivo video que publicó en redes sociales. Utilizando el trend de TikTok inspirado en la canción Debí tirar más fotos de Bad Bunny, el joven recopiló recuerdos inolvidables junto a su madre, quien falleció en 2017 tras una ardua lucha contra el cáncer.

El video muestra a Karla Luna en distintos momentos felices: bailando, compartiendo con su familia y reflejando el carisma que la caracterizó. Al ritmo de la canción, Rubén acompañó las imágenes con una reflexión:

“Conforme vamos creciendo la edad va cobrando sus facturas y al llegar la vejez con ella perdemos la lucidez de la juventud, hay quienes no recuerdan ni quienes son y hay otros que por azares del destino no llegan a viejos.. la vida es un regalo y la salud un privilegio, cuantos no darían todo por seguir con nosotros, disfruten de los suyos, aprovechen cada momento que tengan al máximo y agradezcan cada día por un despertar más.” Rubén Luna

El video rápidamente se viralizó, acumulando más de 2.3 millones de reproducciones y generando miles de comentarios llenos de cariño y nostalgia. “Todo México amará por siempre a Karla Luna”, escribió un usuario, mientras otros destacaban la luz que irradiaba la comediante.

#mom ♬ sonido original - Jhey :) @legalmenterubenluna conforme vamos creciendo la edad va cobrando sus facturas y al llegar la vejez con ella perdemos la lucidez de la juventud, hay quienes no recuerdan ni quienes son y hay otros que por azares del destino no llegan a viejos.. la vida es un regalo y la salud un privilegio, cuantos no darían todo por seguir con nosotros, disfruten de los suyos, aprovechen cada momento que tengan al máximo y agradezcan cada día por un despertar más. ❤️‍🩹. #Dtmf

Jenicka López honra a Jenni Rivera con emotivo video de DtMF de Bad Bunny

Jenicka López, hija de la icónica cantante Jenni Rivera, también se unió a la tendencia. A través de TikTok, compartió un conmovedor video que recopiló fotografías de su madre, fallecida en 2012 en un trágico accidente aéreo.

“Benito (nombre de pila de Bad Bunny) sabe cómo me siento”, escribió Jenicka en la descripción de su publicación, que ha alcanzado casi un millón de vistas. Su homenaje no solo recordó la grandeza de Jenni Rivera, sino que también conmovió a miles de internautas, quienes elogiaron la sinceridad y la emotividad del mensaje.

