Bad Bunny se sincera sobre su lucha con la salud mental: Reflexiones al cumplir 20 y 30 años

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música urbana a nivel mundial. Sin embargo, detrás de su meteórico ascenso a la fama, el cantante ha enfrentado retos personales que marcaron profundamente su vida.

En una reciente entrevista para Apple Music, Bad Bunny reveló cómo un episodio oscuro de su juventud lo llevó a reflexionar sobre la salud mental y su sentido de propósito.

La lucha con la depresión a los 20 años: Bad Bunny se sincera

El artista confesó que a los 20 años vivió uno de los momentos más complicados de su vida: “Todavía soy joven, pero recuerdo que cuando cumplí 20 años, estaba deprimido. Pensé que iba a morir. Era el final de mi vida. Pensé: ‘¡Oh, Dios mío, tengo 20 años! ¡Soy un maldito viejo! ¡Estoy a punto de morir! ¡Este es el final!”, compartió el cantante, mostrando la intensidad de las emociones que experimentó en ese periodo.

En aquel entonces, Bad Bunny combinaba sus estudios con un empleo en una tienda de comestibles, lo que incrementó su sensación de agotamiento y preocupación: “Tenía muchas cosas por las que preocuparme. A veces pienso demasiado en todo. Estoy aprendiendo a no pensar demasiado, a confiar en la vida, en Dios, en el proceso y a disfrutar el momento”, agregó.

Con el paso del tiempo, Bad Bunny logró superar sus miedos y alcanzar la cima de la industria musical. Sin embargo, al llegar a los 30 años, nuevas inquietudes surgieron en su mente: “Ahora que tengo 30 años, la gente empieza a preguntarte: ‘¿Te vas a casar? ¿Vas a tener hijos?’. Empiezas a pensar: ‘¿Estoy equivocado?’”, reflexionó.

En sus declaraciones, el cantante también reveló que, a pesar de su éxito, aún siente que está comenzando: “He estado reflexionando sobre toda mi vida, mi historia y también sobre mi carrera durante todos estos años. Estoy a punto de cumplir 10 años en la industria. Y eso es una locura porque a veces siento que soy un novato. ¡Este es mi primer año! ¡Este es mi primer álbum para mí!”, expresó emocionado.

Bad Bunny y su visión sobre la autenticidad

Un aspecto que siempre ha caracterizado a Bad Bunny es su autenticidad. El cantante confesó que, desde niño, tuvo dificultades para hacer amigos debido a su timidez.

“Siempre me costó hacer amigos. Es porque soy una persona tímida. Por eso siempre he tenido los mismos amigos desde que era niño. Y no soy antisocial en cierto modo, me cuesta dar un paso al frente. Tengo muchos hábitos muy extraños de la infancia”, admitió.

A pesar de su timidez, Bad Bunny ha aprendido a conectarse con su público. Hoy, disfruta compartir con sus seguidores y se siente agradecido por su apoyo incondicional: “No tengo problema con encontrarme con mis seguidores, tomarme una foto o compartir con ellos, pero sí deseo ser tratado como un humano normal”, destacó.

Su reciente álbum, ‘Debí tirar más fotos’, ha causado revuelo mundial. En esta producción, el ‘conejo malo’ volvió a sus raíces, incorporando ritmos nativos de Puerto Rico y colaboraciones con artistas locales. Este regreso a lo esencial ha conectado profundamente con sus fans, quienes celebran su autenticidad y creatividad.

