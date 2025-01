Mariana Seoane presume su cuerpazo al ritmo del nuevo tema de Bad Bunny

A principios de mes, Bad Bunny lanzó su sexto álbum de estudios, ‘Debí tirar más fotos’. En este material discográfico, se incluye el tema de salsa ‘Baile inolvidable’, la cual se ha popularizado en TikTok. Muchos usuarios, incluyendo la propia Mariana Seoane, han aprovechado el sencillo para sacar sus mejores pasos.

La llamada ‘Niña buena’ aprovechó su reciente visita a Yucatán para compartir un video en el que demuestra que no solo es una excelente cantante y actriz, sino también una bailarina competente.

El clip inicia con ella y su amigo moviendo las caderas para después tomarse de las manos y bailar parte de la canción. Al final, él le da un beso en la boca para después alejarse, visiblemente divertidos por la situación.

“Nuestra canción favorita de salsa. Gracias, conejo malo #badbunny @Bad Bunny #baileinolvidable con mi baby @John Montero en nuestro lugar favorito en Yucatán”, se lee en la descripción de su post.

Checa: Mariana Seoane reflexiona sobre su soltería: “¿Por qué ya no hay hombres?” ¡Está decepcionada de ellos!

Los internautas felicitan a Mariana Seoane por su talento y su cuerpazo

Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente y los fans no dudaron en aplaudir su gran talento para el baile. De igual forma, aprovecharon para felicitarla por su “buen físico”.

Algunos comentarios que se podían leer son:

“Es de las únicas artistas que conservan su carita sin tanto arreglo”

“Aparte de su talento como actriz de villana y su talento en la música, es increíble bailarina”

“Pero qué cuerpazo se le ve con ese bikini”

“Parece que los años no pasan en ella”

“Gracias por enseñarme a bailar”

“Te amamos”

“Eres la mejor maestra”

Mariana Seoane baila al ritmo de Bad Bunny / Redes sociales

Te podría interesar: Mariana Seoane revela por qué no desea ser madre, ¿es un tema que le afecta?

Mariana Seoane tiene emotivo reencuentro con un exnovio

En las últimas semanas, Mariana Seoane ha dado mucho de qué hablar por el emotivo reencuentro que tuvo con su ex, Adolfo Ángel, integrante de ‘Los Temerarios’.

La reunión se dio durante uno de los conciertos que la agrupación dio en el Estadio GNP, como parte de su gira de despedida.

A través de redes sociales, Mariana compartió un video recopilatorio de lo que vivió en el show. Junto a su post, colocó el siguiente mensaje:

“Gracias, querido Faruk @adolfoangel1_ por la invitación a su último concierto @lostemerarios, una experiencia hermosa con alegría y nostalgia! Increíble sentir y ver a su público como siempre absolutamente entregado a su música! ¡Gran show! ¡Que guapo está Adolfito! ¡Felicidades por todo!”, manifestó.

Mariana Seoane y su vida sentimental

Hace algunos meses, Mariana Seoane fue la invitada especial de ‘El Mitangrit de TVNotas’, conducido por Horacio Villalobos. En dicho episodio la cantante se sinceró sobre lo que piensa del amor.

La celebridad expresó que, pese a que ahora está enfocada en cuidar de su mamá, no está cerrada a encontrar el amor. Incluso, admitió que no teme a que le rompan el corazón.

“A mí no me da miedo; si hay que aventarse al vacío, pues juégatela porque nunca sabes, pero sí me gusta enamorarme”, indicó.

Mira: Mariana Seoane revela que su papá estaba celoso de Juan Gabriel ¿Cuál fue la razón?