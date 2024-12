Mariana Seoane reflexiona sobre su soltería: “¿Por qué ya no hay hombres?” ¡Está decepcionada de ellos!

Mariana Seoane generó un debate en redes sociales luego de compartir con sus seguidores las inquietudes que tiene sobre las relaciones amorosas y la dificultad que existe para encontrar una pareja que cumpla con sus expectativas.

A través de un video en su cuenta de TikTok, la famosa expresó que a sus 48 años no ha encontrado a un hombre “bueno” para una relación seria.

En el video, Mariana Seoane planteó una pregunta que resonó entre muchos de sus seguidores: "¿Por qué ya no hay hombres?” En su mensaje, la cantante explicó que, aunque existen hombres solteros, la mayoría no son de su agrado por distintas razones.

Con un tono divertido pero sincero, la actriz mencionó que la mayoría de los hombres que están disponibles “están casados, casados, pero cab...nes”, y los que no lo están, no son lo que ella busca.

Mira: Mariana Seoane revela por qué no desea ser madre

“Los que hay, pues están para tirarlos a la basura”, continuó muy directa. La cantante también dijo que algunos hombres solteros, aunque guapos, no son atractivos a nivel emocional o intelectual, diciendo que se encuentran “vacíos”. Esto la llevó a cuestionar ante sus seguidores si ellos tienen la respuesta a lo que está pasando y por qué “ya no hay hombres”.

Además, Mariana también dijo que hay hombres que podrían encajar con lo que busca, pero son mayores que ella “y dices: ‘Ya, por favor, no, no manches’. ‘Grandes si nos gustan, pero no de edad’”, explicó divertida.

Las palabras de la actriz generaron una ola de reacciones entre sus seguidores en redes sociales. Muchos compartieron sus sentimientos sobre las complicaciones en las relaciones amorosas a medida que se va madurando y comentaron:

“Los que hay solteros (maduros) se fijan en chavitas y los que te buscan son chavitos, y esos no te ofrecen nada. Triste realidad”.



“La mujer empoderada termina sola. Cuando tú eres mujer con energía masculina dominante, los que encuentras son tu contrario (femeninos), y encima quieren hacerla de mamá".



“Si tú que eres guapísima no encuentras... las demás estamos perdidas”.



“Mariana, tú tan espectacular, ¿qué nos queda a las demás mortales?”



“Lo que está pasando es que nos volvimos selectivas y ya no aceptamos cualquier cosa con tal de no estar solas. Mil veces mejor estar solas que mal acompañadas”

Checa: Mariana Seoane: El amor a su madre es más grande que encontrar pareja; la actriz habla de su vida sentimental

Mariana Seoane desató la controversia en redes / Instagram

Las relaciones amorosas de Mariana Seoane

Los romances de Mariana Seoane han sido cortos. En 2013 supimos que salió con Iván Sánchez aunque no fue formal.

En 2014 salió con el futbolista Óscar Mascorro cuatro años menor y solo duraron tres meses.También tuvo una relación con Adolfo Ángel de ‘Los temerarios’, pero él le fue infiel.

Luego la captamos con el productor José Alberto Castro dándose unos piquitos, pero dijo que era de “amigos”. Tal parece que la cantante es muy cariñosa con sus amigos pues con Pablo Montero también lo ha hecho.

Su relación más duradera ha sido con Gibrán a quien conoció desde 2017 y ha terminado y regresado durante estos años hasta 2022 que parece que terminaron para siempre.

No te pierdas: Mariana Seoane y Fernando Alonso tienen una relación abierta ¿hay celos entre ellos?

Él es el exnovio de Mariana Seoane / TVNotas

En marzo de 2024, la guapa cantante dijo que ella y el actor Fernando Alonso eran amigos con derechos luego de comerse a besos en un video musical de ella.

Mariana Seoane habló de su vida sentimental con TVNotas en ‘El Mitangrit de Horacio Villalobos’ donde nos dijo que el amor a su madre es más grande que encontrar pareja.

Da clic aquí y mira la entrevista completa de Mariana Seoane en “El mitangrit de Horacio” en YouTube y ahora también disfrútala en pódcast en tu plataforma favorita.