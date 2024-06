Mariana Seoane y Fernando Alonso tienen una relación abierta ¿hay celos entre ellos?

A finales de marzo, Mariana Seoane confesó que ella y Fernando Alonso eran “amigos con derechos”, un término que se suele aplicar cuando dos personas tiene una relación sin ningún tipo de “compromiso”.

“Llevo ocho años siendo amiga de él, pero nos había pasado a destiempo: él tenía novia o yo tenía novio, y cuando tenemos relaciones, lo respetamos mucho. Nosotros estamos saliendo. Somos amigos con derechos. Es bonito eso, ¿no?, que somos más que amigos, como la canción del Bucky”, dijo en aquel entonces.

A poco más de dos meses de haber dado esa declaración, la cantante y el actor dan más detalles sobre su relación y revelaron si, en algún momento, han sentido celos entre ellos.

Los famosos se besaron en un video musical de la cantante / YouTube

¿Por qué Mariana Seoane y Fernando Alonso no son novios?

En una plática para el pódcast de Paulina Mercado y Juan Soler, Fernando Alonso reconoció que sí siente una atracción por Mariana Seoane. Sin embargo, se dijo estar en un momento de su vida en el que tiene que “encontrar estabilidad” en él mismo.

“Yo estoy en un momento donde le tengo que poner orden en mi vida, encontrar estabilidad, poner en forma mi carrera y terminar mi duelo. Hoy en día, pues sigo extrañando a mi expareja. Ella sigue ocupando un lugar en mi corazón”, expresó.

Por su parte, la cantante señaló que respeta los sentimientos de su colega y por ello han establecido ciertos límites: “Bromeamos, tenemos esto... Lo quiero”, indicó.

¿Mariana Seoane y Fernando Alonso han sentido celos entre ellos?

Durante la plática, ambos admitieron haber usado aplicaciones para encontrar pareja en su momento. No obstante, no les gustó, pues señalaron haberse sentido “incómodos” con las personas con quienes hablaban.

A propósito de este tema, Paulina les cuestionó si alguna vez sintieron celos entre ellos. En respuesta, Fernando reveló que hasta llegaba a aconsejar a Mariana para que encontrara a la persona “correcta”.

“Luego me platica ‘oye, me está escribiendo’ y yo de ‘ay no, qué horror’ o ‘ve, este está guapo’. No me dan celos”, indicó.

En tanto, Mariana manifestó que, si bien sentiría un poco de celos, también lo ayudaría en la búsqueda de una cita: “Tenemos esa parte. Lo hemos platicado”, sostuvo.

Para finalizar, ambos dejaron en claro que se encuentran muy felices con su “acuerdo” y, al menos por el momento, no están en búsqueda de un romance.

