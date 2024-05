Sale el sol: Destapan supuesto romance gay en el matutino

Apenas van dos semanas del inicio de la nueva etapa del matutino ‘Sale el sol’ y ya están dando de qué hablar. Primero hace unos días trascendió que Manolo, uno de los colaboradores del programa había sido despedido abruptamente luego de los cambios de conductores que hicieron, siendo Paulina Mercado, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado las únicas que han permanecido por más tiempo al frente del matutino.

Ahora, un nuevo escándalo surge sobre el programa ahora conducido por Mauricio Islas, Mark Tacher, Katy Zaragoza, Rafa Serdán, Andrea Bazarte, Paulina Mercado, una ex OV7 y la ex de Fernando del Solar.

Según dieron a conocer en ‘Kadri paparazzi’ durante las primeras dos semanas del programa en su nueva era, ya hay tela de dónde cortar.

Puedes ver: Gran final de LCDLF: Maripily Rivera es la ganadora del reality

Productor y conductor de Sale el sol tendrían romance

Y es que según los conductores del canal de YouTube, entre el productor Dio Lluberes y uno de los conductores habría algo más que amistad.

El exproductor de ‘Venga la alegría’ y ‘Hoy día’ de Telemundo rompió su compromiso con un conductor guatemalteco hace unos meses, pero ahora que regresó a México habría encontrado el amor nuevamente y habría sido con uno de los conductores del matutino que ahora encabeza.

“Se dice que mientras el matutino se está hundiendo y que no levanta el rating, algo más sucede en las entrañas de la producción… nos enteramos que Diógenes andaría de romance con nada menos que Rafa Serdán”, mencionaron en ‘Kadri paparazzi’.

Mira: La última aparición de Verónica Toussaint en televisión: “Nos vemos prontito”

Y añadieron que el productor ahora sí andaría muy celoso con su pareja porque no dejaría que nadie se acerque a él: “Es muy celoso con Rafa, pues rumoran que no deja que ninguna mujer interactúe con él y que lo cuida mucho para no perder su amor, o al menos, eso es lo que nos enteramos”, indicaron.

Dio Lluberes y Carlos Guerrero terminaron su compromiso / Instagram

Recordemos que Rafa Serdán inició haciendo reportajes en el programa ‘Hoy’ en 2019, en 2022 se unió a ‘Venga la alegría fin de semana’ y ahora lo vemos en ‘Sale el sol’.

En 2020 se rumoró que Rafael tenía una relación con el influencer y famoso dermatólogo de las estrellas, Javier Derma, aunque no estuvo confirmado. Además de que supuestamente su relación más actual era con la actriz de Televisa, Samantha Vázquez.

Checa: Coco Máxima confiesa todo sobre las escenas con Nicola Porcella en la telenovela “El amor no tiene receta”