Sale el sol: Aseguran que galán de telenovelas “trato mal” a conductoras del matutino en plena entrevista

La mañana del pasado 6 de agosto, el matutino ‘Sale el sol’ estuvo de manteles largos por el invitado que tuvieron en el foro. El programa celebró la asistencia de Sergio Basáñez, famoso galán de telenovelas, para hablar acerca de su carrera en la industria, pero reportan que no todo habría sido color de rosa. ¿Pleito en vivo?

Aunque en la transmisión en vivo de ‘Sale el sol’ la plática con Sergio Basáñez se mostró más que amena y cordial, una de las conductoras reveló que no todo fue como se vio al aire. ¿Qué pasó?

Sergio Basáñez asistió como invitado a 'Sale el sol'

¿Sergio Basáñez maltrató a las conductoras de ‘Sale el sol’?

Luego de que Sergio Basáñez, protagonista de ’Amor en custodia’, asistió como invitado a ’Sale el sol’, Ana María Alvarado, conductora del matutino, reveló que detrás de cámaras hubo gritoneos por parte del actor en contra de ella y Joanna Vega-Biestro.

Mediante su canal de YouTube, Ana María Alvarado dio a conocer a sus seguidores cómo fue su experiencia con Sergio Basáñez. Indicó que el actor les hizo un tremendo desplante a ella y a su compañera de foro, Joanna Vega-Biestro. Esto previo a entrar al aire.

Sergio Basáñez en entrevista con Mau Mancera en Sale el sol

La periodista relató que, en el momento en que se acercó a saludarlo, él le habría contestado de manera despectiva.

“Qué grosero Sergio Basáñez, yo tenía otra opinión de él, otra idea...Yo me paro para decirle: ‘Hol...’. Cuando me dice: ‘¿Tú me vas a entrevistar?, ¿ustedes me van a entrevistar?’. Y yo (le contesté): ‘Sí, ¿algún problema?’. (Y él me respondió): ‘Es que yo no vine para que ustedes me entrevistaran, a mí me dijeron que me iban a entrevistar los conductores’” Ana María Alvarado

Asimismo, Ana María Alvarado contó a sus seguidores que le explicó al actor que él estaría en dos secciones del programa: en ‘Pajaros en el alambre’ y otra con Paulina Mercado y Mauricio Mancera, pero él continuó en negación.

“(Nos dijo) Yo no vine aquí a los chismes, ni para que me pregunten opiniones sobre los demás, ni nada personal”, contó Ana María.

El actor de Amor en custodia habría sido señalado de maltratar a las conductoras de 'Sale el sol'

¿Por qué Sergio Basáñez no quería que Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro lo entrevistarán en ’Sale el sol’?

Ana María Alvarado señaló que ella estuvo a punto de cancelar la entrevista, aunque Joanna Vega-Biestro le explicó la dinámica, Sergio insistió en que no quería que ellas le hicieran las preguntas.

“Joe todavía le explica y él: ‘Pero, es que yo no quiero hablar de chismes’. Volteo y le digo: ‘Pero es que el señor está enojado y no quiere que lo entrevistemos’”, agregó.

La periodista mencionó que, en ese momento, Basáñez reaccionó exaltado: “Eso yo no lo dije, no estoy enojado, eso lo está diciendo ella”.

El actor de Amor en custodia habría sido señalado de maltratar a las conductoras de 'Sale el sol'

“Fueron ocho minutos de promoción para su cosa esa que vende, que en vez de cambiar la actitud estuvo grosero todo el tiempo, tratando de aguantarse”. Ana María Alvarado

“Yo no iba a ser grosera porque no es mi programa, pero él sí nos la hizo, fue súper grosero, todavía le preguntamos amablemente. No le preguntamos nada personal, ni ningún chisme porque hace años que no está en el espectáculo”, agregó.

Finalmente, el actor les expresó su inconformidad y destacó que su molestia estaba enfocada en que algunos medios de espectáculos habían difundido de forma despectiva que él vendía su caldo de huesos en los tianguis, según comentó Ana María.

Al momento, Sergio Basáñez no ha hablado acerca del supuesto encontronazo que vivió con Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro. Sin embargo, la entrevista se llevó con normalidad, dado que ya aparece en las redes sociales oficiales de ‘Sale el sol’.

