¿Alejandra Guzmán habría agredido físicamente a Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal? Esto lo aseguran

A casi un año del la muerte de la emblemática actriz Silvia Pinal, el conflicto por su herencia sigue escalando en polémica. Esta vez, los reflectores apuntan hacia su hija, Alejandra Guzmán, quien ha sido acusada de que habría agredido físicamente a Efigenia Ramos, la histórica asistente personal de doña Silvia durante más de tres décadas. ¿Quién lo afirma?

¿Quién acusa a Alejandra Guzmán de haber golpeado a Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal?

El periodista argentino Maximiliano Lumbia encendió la polémica al asegurar que Alejandra Guzmán presuntamente habría agredido físicamente a Efigenia Ramos. Según sus declaraciones, la molestia de la cantante presuntamente habría sido detonada por el hecho de que Ramos figura como heredera en el testamento de Silvia Pinal.

“La información que a mí me llega es que Efigenia Ramos fue golpeada por un integrante de la familia Guzmán Pinal. Todo este tiempo lo ocultó (…) dudo mucho que le hayan pagado bien , posiblemente y tal vez la hayan amenazado y por eso prefiere decir que salió por las buenas y que salió bien”. Maximiliano Lumbia, periodista argentino

Además, sugirió que la exasistente pudo haber guardado silencio por miedo o incluso amenazas. El periodista criticó duramente el supuesto comportamiento de Alejandra Guzmán, calificándolo de indignante:

“Qué poca ma… de la persona que agrede, insulta y golpea a la mujer que se hizo cargo y acompañó a su madre durante más de 30 años”.

A las declaraciones de Lumbia se sumó la voz de la periodista Ana María Alvarado, quien reforzó la teoría de que habría evidencia de la agresión. Según Alvarado, existen incluso videos donde se vería a Alejandra Guzmán presuntamente propinando cachetadas a Efigenia Ramos.

“Tiene contrato de confidencialidad, por eso me imagino que se tendrá que asesorar para ver cómo lo puede platicar” Ana María Alvarado

¿Qué dijo Efigenia Ramos sobre las acusaciones que recibió Alejandra Guzmán?

Efigenia Ramos, quien fue asistente y confidente de Silvia Pinal por más de 30 años, acudió recientemente a un evento en honor a la actriz Jacqueline Andere. En ese contexto, fue abordada por los medios sobre las acusaciones de agresión.

Lejos de negar los hechos, Ramos respondió con un mensaje ambiguo que dejó más dudas que certezas:

No voy a hablar de eso, porque ya les dije, quiero respetar el evento de la Sra. Jacqueline (Andere), por el cariño que yo le tengo, quiero que esto no se salga que...ahora la nota sea yo Efigenia Ramos

Sin embargo, no cerró la puerta a hablar del tema, e incluso prometió dar una entrevista próximamente: “Sí les voy a dar, porque me interesa darles una entrevista, pero no ahorita, no sé si mañana, si pasado”.

Actualmente, Ramos se encarga de una de las mascotas de Silvia Pinal y, de acuerdo con testamentos filtrados, recibiría parte de la herencia de la actriz, lo que presuntamente ha generado tensión con Alejandra Guzmán.

¿A qué se dedica actualmente Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal?

Hace unas semanas, Efigenia Ramos compartió en exclusiva para TVNotas detalles sobre su nuevo emprendimiento gastronómico, el cual ha iniciado junto a su hijo, después de concluir su etapa laboral con la familia Pinal.

“Me liquidaron. El negocio lo hemos hecho poco a poco. Por pandemia empezamos a vender comida para amigos que no podían salir. (...) Hacemos comidas corridas, gourmet, para eventos, fiestas de más de 100 personas.” Efigenia Ramos para TVNotas

En una entrevista reciente, citada también por Infobae, Ramos reveló que, a pesar de las dificultades, no ha dejado de mantenerse activa y sigue enfocada en su negocio de comida casera.

“Ahorita antes de llegar ya vendimos unos chiles y vendí ocho comidas ahorita. Que fue pollo con mole, tortitas de pollo en chile verde, milanesas… y una sopa de tallarín con pollo y una sopa de verduras, arroz y frijolitos de la olla. Eso fue lo que hoy vendí”, finalizó.

