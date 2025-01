Silvia Pinal: Exhiben a Ivan Conchegrus y Efigenia Ramos por tener presuntos malos tratos con la actriz

Desde que falleció Silvia Pinal, también conocida como ‘la Diva del Cine de Oro’, a los 93 años, han salido a la luz diversos escándalos que enredan a toda la dinastía, así como a sus allegados. No solo el tema del testamento ha dado de qué hablar, surgieron rumores de que Ivan Cochegrus y Efigenia Ramos trataron mal a la primera actriz.

Recordemos que, en el último adiós de la madre de Alejandra Guzmán, Luis Enrique y Sylvia Pasquel; Ivan, su amigo, y su su existente, Efigenia, estuvieron al pie del cañón sobre lo que sucedía en la familia en los momentos de luto, luego de que la dinastía Pinal estaba muy hermética con el asunto.

Eso no es todo, la herencia de Silvia Pinal también fue tema de conversación. Causó revuelo que Ramos recibiría un gran porcentaje de los bienes artísticos de la actriz. Esto habría desatado el total descontento entre la familia.

Silvia Pinal

Efigmenia Ramos recibiría un porcentaje de la herencia de Silvia Pinal

Según diversos informes, Silvia Pinal habría dejado a Efigenia Ramos el 5% de algunas de sus obras de arte. Sin embargo, la señora se pronunció para aclarar esta polémica situación. ¿Si será acreedora a estos bienes?

“Mentiras han dicho de veras. Ahorita me habló uno de mis hermanos y me dijo: ‘Efis, estoy preocupada por ti y por mi sobrino, porque se está diciendo que dejó, no sé qué tanto’”, compartió la exasistente al programa ‘Chisme tv’.

Agregó: “No sé si soy heredera. Hasta que se abra el testamento se sabrá de los herederos, pero nada más exponen a mi familia. Entonces todas esas mentiras, la verdad, dañan”.

Efigenia tiene la tarea de organizar la fortuna de Silvia Pinal / TVNotas

¿Ivan Conchegrus y Efigenia Ramos trataron mal a Silvia Pinal?

Aunado a la polémica que enredó a la exasistente de la primera actriz, un exempleado de Ivan contó que la participación de Silvia Pinal en la obra ‘Caperucita, qué onda con tu abuelita’, se llevó a cabo en contra de su voluntad, pese a que Cochegrus aseguró que fue todo lo contrario.

En una entrevista con Marco Luna, Maximiliano Lumbia, extrabajador de Ivan, reveló que supuestamente el productor obligó a Silvia Pinal a trabajar, aunque ella no quería. Dijo que Cochegrus hizo un trato con Efigenia sobre dicha situación, la cual le beneficiaría a los dos.

Dicen que Ivan Cochegrus y Efigenia Ramos trataron mal a Silvia Pinal, pese a que aparentaban una gran amistad.

“Sylvia Pasquel se portó muy bien conmigo y me da mucha tristeza que no me crea lo que vivió su mamá, porque solamente estaban Ivan y Efigenia Ramos. Ellos ponían a la señora hasta atrás, bajaban otro telón, estaban los bailarines en el primer telón, y hasta atrás ponían a la señora, tapada con un telón”. Maximiliano Lumbia

Agregó: “Tenía frío, les decía que en dónde estaba, que ya se quería ir a su casa y ellos tratando de convencerla de que trabajara. Lo que ellos querían era dinero”.

Ivan Cochegrus se habría ganado a la dinastía Pinal con trabajos obscuros

Según lo dicho por el exempleado, Iván habría llegado a un acuerdo con Efigenia, el cual consistió en que: Si lograba convencer a la familia Pinal de que la actriz volviera a trabajar, el productor le permitiría a su asistente gestionar las dulcerías de los teatros donde se realizaran las presentaciones. Además, su hijo se encargaría de preparar la comida para todo el equipo de producción.

Eso no es todo, Maximiliano comentó que el productor supuestamente practica los trabajos obscuros. “Hizo que mata… a una cebra blanca y con un brujo de Catemaco siempre hablaba de comidas, entonces yo digo, a lo mejor se les metió con las comidas (a la familia Pinal)”.

Al momento, Ivan Cochegrus, quien se ha autonominado como uno de los mejores amigos de Silvia Pinal, no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, el productor ha sido muy criticado en redes sociales por su acercamiento a diversas estrellas del medio del espectáculo, tal como Dulce, la cantante, quien murió el pasado 25 de diciembre tras luchar contra el cáncer de riñón.

Así lo dijeron:

Maximiliano no presentó pruebas de sus dichos. Por ello, guardan la calidad de rumor.