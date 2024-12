Ivan Cochegrus, demandado por 5 millones, por difamación y daño moral, por Asociación Rafael Banquels

A pesar de las declaraciones de Ivan Cochegrus, apoyadas por Alejandra Guzmán, que han afectado las finanzas de la Asociación Rafael Banquels, esta organización, fundada por Silvia Pinal, Amparo Garrido, Luis Gimeno y Luis Couturier hace 33 años, sigue adelante con nuevos planes.

Demanda por difamación y daño moral

Durante el convivio navideño de los adultos mayores beneficiados, Mario Enrique Selvas, presidente de la Asociación, confirmó a TVNotas que la demanda por difamación y daño moral contra Ivan Cochegrus está lista. Selvas declaró:

“Hemos preparado una demanda civil contra este personaje (Cochegrus) que salió de forma irresponsable a difamar a la Asociación. Va a tener sus consecuencias. Ya tenemos fecha del tribunal para los primeros días de enero. No lo vamos a soltar. Vamos a hacer que salga ante los medios a ratificar que lo que dijo fue irresponsable y que absorba los daños que nos ha producido, porque el que no recibamos los apoyos, ha motivado que tengamos que disponer de capital que no habría necesidad de hacer, si no sale este personaje de forma irresponsable a hablar y difamar a la Asociación. Por primera vez creo va a aprender a dejar de hacer lo que le gusta porque ahora si va a tener consecuencia su acción. El juicio se puede llevar de un año a dos”.

Mario Enrique Selvas, presidente de la Asociación Rafael Banquels, y miembros / TVNotas

Impacto financiero y búsqueda de soluciones

Selvas explicó que la demanda inicial es por 5 millones de pesos, pero podría aumentar. Uno de los patrocinadores ha restituido su apoyo, pero otros dos han condicionado su apoyo a una auditoría.

“Estamos haciendo un planteamiento inicial de reparación del daño de 5 millones, pero evolucionará conforme no recuperemos la parte donde nos afectó. Uno de los patrocinadores restituyó el apoyo. Entonces es un tema menos, pero los otros dos, en el caso de una empresa de jugos, nos ha costado mucho, nos condicionó al tema de la auditoría, y (otro) con los Premios Bravo. Hemos buscado los puentes para platicar con los ejecutivos. Confiamos que con la auditoría podamos solucionar las cosas”, continuó el presidente de la Asociación.

Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel se unen y anuncian Fundación de Silvia Pinal. / Instagram: @laguzmanmx

“No hemos tenido pláticas con Alejandra Guzmán ni Sylvia Pasquel tras el fallecimiento de la señora Pinal. Creemos que es imprudente. Sí hicimos una misa en honor a doña Silvia. Le hemos pedido al señor (Rafael) Herrerías (amigo de la familia Pinal) su interlocución. Ya se ofreció a ayudarnos.”

Selvas también dijo a TVNotas: “Creo que Alejandra está mal informada. Se ha parado una vez a la Asociación, para recoger los muebles de su mamá. No hay un pulso de dónde puede determinar que había malos manejos. Ella tuvo un dicho. Esa fue la realidad”.

“Crearon la Fundación Silvia Pinal en un primer acto, pero después siguen una serie de pasos para poderla constituir. Lo que hicieron fue 1 de 10 pasos. Cuando ellos lleguen al paso 10, van a pasar dos años. Mientras no van a poder llevar a cabo ningún acto. Creo que ya lo tienen claro. La Asociación no es una empresa que fuera de la mamá, que estuviera en el testamento de doña Silvia, que pudieran ellas reclamar algo. Al existir un patronato que está activo, ellas no tienen ninguna injerencia, al no haber ningún miembro de la familia en ese patronato. La Asociación Rafael Banquels sigue funcionando perfectamente. Acabamos de tener un convivio como el que doña Silvia les hacía (en Navidad). Lo hacían en algún restaurante, nosotros decidimos evitar ese gasto y por eso lo hicimos en este espacio (patio de las oficinas), y seguiremos haciendo las cosas”.

“En cuanto al nombre de los Premios Bravo están registrados en derechos de autor a favor de la Asociación Rafael Banquels. Tampoco pueden utilizar el concepto ni el nombre de Premios Bravo, en caso de que no haya un acuerdo con nosotros. Creo que no hay necesidad de desperdiciar esta cimentación que hizo la señora Pinal durante treinta y tantos años, que además cuenta con un capital, un prestigio, tanto en los premios como la ayuda a tantos actores que ha beneficiado”.

“Entiendo que hay un distanciamiento con este personaje (Cochegrus) con los otros miembros de la familia Pinal. Ya no lo están recibiendo como sucedía en vida de doña Silvia. Tenemos gente cercana que nos ha platicado. Entendemos que se le han cerrado las puertas. Al ya no haber ese susurro malintencionado, creemos que podemos platicar”.

Futuro de la Asociación Rafael Banquels

Selvas también mencionó que están considerando cambiar el nombre de la Asociación a Asociación Silvia Pinal, en honor a su fundadora. Si no se llega a un acuerdo con la familia Pinal, la Asociación Rafael Banquels seguirá operando y buscando nuevos patrocinadores.

“Acordamos con el señor Herrerías que para principios de enero nos sentaríamos para ver cómo plantear el acercamiento. Sí estamos en la idea de que algún miembro de la dinastía Pinal esté en el patronato. Lo integremos como vocal, secretario, vicepresidente. Queremos insistir en cambiar el nombre de la Asociación de Rafael Banquels a Asociación Silvia Pinal porque lo cimentó doña Silvia. Si no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, ellos tendrán que construirlo. Están en su derecho, pero si sucede así, la Asociación Rafael Banquels va a seguir viviendo, vamos a renovarla, a buscar otros patrocinadores”.

Dijo que ofrecerán cursos a jóvenes actores y también planean reconocer a los miembros de la Asociación por sus 25 y 50 años de trabajo artístico.

“Acabo de proponerle al presidente del Consejo de la Comunicación que forme parte del patronato porque está muy bien relacionado con las empresas de este país y en lugar de ayudar a 100 podamos ayudar a 200, 300 artistas en sus diversas modalidades que sí tienen la necesidad. No podemos dejar que esto se caiga”.

“También estamos buscando un lugar adecuado, que tenga espacios para crear algunos salones. Vamos a ocupar el talento joven y el de experiencia mayor, hacer un contraste para que los jóvenes vean, por ejemplo, temas de casting, porque hay cientos de castings y no hay un curso de cómo pueden llegar los actores jóvenes a hacerlos. Llegan con una idea vaga. Vamos a crear diferentes cursos”.

“Estamos pensando además en un tema de reconocimientos a los personajes dentro de la Asociación por 25 y 50 años de trabajo artístico”.

¿Qué dijo Cochegrus?

“La señora Pinal hace unos meses me pidió en conjunto con Efi (asistente de la señora Pinal, Efigenia Ramos) que pidiéramos los ingresos y egresos de la asociación. Pero el mismo administrador nos vino a decir que habían tomado un dinero y que una persona dentro de la Asociación también no había entregado el dinero de los boletos de las ventas. Entonces fue cuando se pidió la auditoría. Pasa un mes, nos dicen la próxima semana se entregan los papeles. No entregan la documentación y de pronto quitan a la señora Pinal de sus funciones como presidenta. La dejan como presidenta honorario, pero ya sin poderes. La auditoría no la podemos hacer si ya destituyeron a la señora. Ella no estaba enterada de su propia destitución”.

Iván Cochegrus se lanza contra Pepillo Origel / IG: @ivan.cochegrus / @juanjoseorigel

¿Qué dijo Alejandra Guzmán?

“En la Asociación Banquels destituyeron a mi madre, que ha sido la presidenta y que ha ayudado a todo el mundo; a viejitos del teatro, del cine y de la televisión.

“Desde que mi madre empezó a tener problemas de salud, se aprovecharon de muchas cosas. Hicieron mal uso de su nombre y del dinero que está ahí. Por eso mismo, Sylvia (Pasquel), mi madre y yo nos juntamos para hacer la Fundación con su nombre”.

“Va a ser necesaria una auditoría y comprobar muchas cosas. Eso ya les toca a los abogados. Lo que a mí me duele es que le hagan eso a mi madre, quien los ha ayudado toda su vida”.

“Es cosa de que todo agarre su cauce y todo se dirija a la nueva Fundación Silvia Pinal”.

Alejandra regresará a los escenarios tras el fallecimiento de su mamá / Instagram

¿Qué dijo Luis Enrique Guzmán?

“Siempre hay personas que si pueden se pasan de lanzas. Entonces hay que estar vigilando. Creo que mi mamá es muy capaz de tomar sus decisiones. Igual ya no tiene tanto la fuerza para estar firmando, pero toma sus decisiones”.