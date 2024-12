Silvia Pinal: Ivan Cochegrus revela que la familia de la Diva la distanció de Pepillo Origel por ser bebedor

Tras la transmisión que realizó Juan José Origel en Instagram, donde habló del por qué no acudió a despedir a Silvia Pinal en su funeral, buscamos al productor Iván Cochegrus, quien nos reveló los motivos del por qué la familia Pinal decidió alejar a Pepillo de la actriz.

“Es lamentable que, en vez de hablar de las cosas hermosas que tenía la señora Pinal, se encargue de ensuciar su despedida. Este señor sigue hablando de mi, aunque no mencione mi nombre, el cual está registrado. Tiene una orden de restricción y seguiré con la demanda por daño moral. Le he respetado por ser de la tercera edad. Su opinión como periodista no me interesa. Está en un programa que ni rating tiene”.

Ivan Cochegrus dice que Origel no habló con Silvia Pinal antes de morir ni ella le mandó 3 besos

¿Por qué dijo que no fue invitado al funeral? “Se refiere a una esquela que se subió a redes sociales. Ahí dice a"sus amigos’. En un funeral no se invita a nadie de forma personal.

“No fue porque tiene remordimientos. El no estuvo por decisión propia. Le comento al público los motivos por los que desde hace mucho él ya no podía ver a la señora Pinal. Asi como sus mentiras” Iván Cochegrus

“Sylvia Pasquel buscó a Origel a través de Martha Figueroa hace 3 meses. Le dijo que su mami estaba en la recta final Que la buscara. El no respondió. Hace un mes, Origel le dijo: ‘Sylvita, sí voy a ir. Llevaré la comida. Platicamos, pero voy a llevar una cámara”. Pasquel le dijo que no. Ni sus hermanos ni Efi (asistente personal de Silvia Pinal) estuvieron de acuerdo. La familia estaba lastimada porque él ha hablado mal de ellos y no podía utilizar a la señora para su beneficio”.

“Cuando estaba mal la señora, él se comunicó con Efi para para preguntar por su salud. Mientras hablaban, escuchó a doña Silvia, pero jamás habló con ella. Mucho menos ella le mando 3 besos. ¡Mentira! Le teníamos que recordar a sus amigos.Si uno se hacia presente te reconocía, pero si no, no. Mucho menos a Origel que ya tenía tiempo de no verla”.

“En 2018, por su estado de salud, Silvia dejó de acudir a reuniones sociales y no podía beber una copita de vino. Otra razón del alejamiento de Silvia con Origel es porque éste es un bebedor. Lo demostró en el video, en el cual dio barbaridades de la familia.

El usó por décadas a Silvia para que le inaugurara restaurantes y nunca le pagó nada”. Iván Cochegrus

¿Tenían miedo de que Origel le diera vino a la señora? “Sus hijos fueron contundentes: “Mi mamá ya no puede ir a reuniones en las que tome alcohol. Ahí aplicaba el señor Origel. En todas las entregas de los premios Bravo, él bebía Nos preocupaba la salud de la señora y que conviviera con esas personas que la incitaban a tomar. La alejamos de Pepillo porque era un bebedor”.

¿Cómo sabes que Pepillo estaba tomado en el video? “Estaba tomado, pero eso es algo que a mí no me importa. Es su problema”.

¿Crees que la familia despedirá a Efi?:

“Por supuesto que no. Ella se va a retirar en cuanto tenga entregadas sus cuentas. Efi me lo platico. Ella padece 4 aneurismas. Necesita descanso y no tener presiones. Se le va a liquidar por sus 35 años de trabajo y compromiso con la señora Pinal”.

¿Te reconciliarías con Origel?

¡Nunca!Es una persona de mala entraña. Tiene mal su corazón. Está dolido con todo lo que está a su alrededor. No podria confiar en él. Si se lo hizo a la señora Pinal, siendo su mejor amiga, imaginate a mí. Estoy muy molesto.Cuando lo llegue a encontrar en algún evento lo enfrentaré para que todo lo que ha dicho de mi lo sostenga. Y si no lo hace, a ver de a cómo nos toca”. Iván Cochegrus

Pepillo: Esto dijo sobre su ausencia en funeral de Silvia Pinal

"¿Por qué no fui al homenaje de la señora? En primer lugar, quiero decirles que no me invitaron a nada. Yo vi que Sylvia Pasquel invitó a sus amigos. Les mandó invitaciones. A mi no me invitó a nada. Yo ya me lo imaginaba. ¿Por qué no fui? Porque tengo mis razones como dije.

Creo que la señora Pasquel dejó mi amistad. Tendrá sus razones. Yo tengo las mías. Anda de intima de este tipo que ha estado pegado a ella. No soporto a ese señor. No sé cómo se llama. No me interesa. Ahí estaba en todos lados, dando entrevistas”."Creo que también a Efi la van a echar pa’ fuera. De mí se acuerdan”.

Pepillo Origel aseguró que Silvia Pinal le envío besos

Fue el 28 de noviembre en entrevista para Unicable: “Hablé con Efi. Silvia Pinal se da cuenta de que estaba hablando y le dice:

‘Pásamelo’. Hablé con ella y, al final, le dije: ‘Bueno, Silvia, te mando un beso’.Y me dijo: ‘Yo te mando 3 y te quiero ver. Me llenó de emoción poder hablar con ella”, aseguró.

