Pepillo Origel responde con contundencia a Addis Tuñón tras polémica por funeral de Silvia Pinal

La controversia sigue rodeando a Pepillo Origel tras su ausencia en el homenaje a Silvia Pinal. El conductor explicó las razones detrás de su decisión, desmintió rumores y respondió a las críticas de Addis Tuñón, quien lo calificó de egocéntrico.

Esta situación ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, mientras salen a la luz detalles desconocidos sobre los momentos finales de la gran diva del cine de oro mexicano.

Pepillo

La ausencia de Pepillo Origel en el funeral de Silvia Pinal: su versión

Hace unos días, Pepillo Origel reveló que no asistió al funeral de Silvia Pinal porque no recibió invitación por parte de la familia. Según sus declaraciones, Sylvia Pasquel, hija de la actriz, habría enviado invitaciones a un selecto grupo de amigos, pero él no fue incluido.

“Dirán: ‘¿Qué le pasó? ¿Por qué no fue al homenaje de la señora?’ En primer lugar, quiero decirles que no me invitaron, ni modo. Yo vi que Sylvia Pasquel envió invitaciones a sus amigos, a mí no me mandó nada. Ya me lo imaginaba. No fui porque tengo mis razones”, expresó Origel.

De acuerdo con información revelada por TVNotas, la familia de Silvia Pinal habría decidido no permitir la entrada de Origel al evento debido a comentarios negativos que el conductor realizó en el pasado sobre ellos. Esta situación habría causado un distanciamiento entre Sylvia Pasquel y Origel, quien aseguró que, aunque respeta la decisión de su antigua amiga, lamenta la falta de comunicación.

Esto se sabe del funeral de la primera actriz

Detalles impactantes sobre los últimos momentos de Silvia Pinal

Origel también reveló detalles sobre el proceso de cremación de Silvia Pinal, asegurando que ninguna de sus hijas estuvo presente en ese momento crucial. Según sus palabras:

“Cuando llegó la hora de la cremación, no estaba nadie de la familia. Andaban en el restaurante con unas visitas que vinieron de Monterrey. La única persona presente fue Efigenia, quien estuvo con ella hasta el último día al pie del cañón”. Pepillo Origel

Efigenia, una empleada cercana a la actriz, fue quien organizó las cenizas, fotos y flores en un pequeño nicho cerca de la alberca de la casa de Silvia Pinal. Este testimonio ha generado gran controversia, pues pone en tela de juicio el papel de la familia en los últimos momentos de la diva.

Pepillo Origel y Silvia Pinal

Pepillo Origel y Silvia Pinal

La respuesta de Pepillo a las críticas de Addis Tuñón

Tras las declaraciones de Origel, Addis Tuñón, conductora del programa De primera mano, lo calificó de egocéntrico, asegurando que su ausencia fue por decisión propia. A través de sus redes sociales, Tuñón desmintió la existencia de invitaciones y expresó:

Addis Tuñón “Esta fue la información que la funeraria, ojo, la funeraria, no Sylvia Pasquel ni Alejandra Guzmán, envió. No hubo lista de acceso en el velatorio. Origel debe bajarle tres rayitas a su egocentrismo. No se trata de él; murió la diva y sus hijos están viviendo el duelo. Si no se despidió de su amiga fue por ego”.

IG

Estas palabras generaron una inmediata reacción por parte de Pepillo Origel, quien utilizó su cuenta de Instagram para defenderse. En un mensaje directo, pidió a Addis Tuñón que no se metiera con él:

“Quiero pedirle a esa señora Addis Tuñón que me deje en paz y que no se meta conmigo, pues ni la conozco ni me interesa conocerla. Ella, ¿qué sabe del cariño y respeto que le tuve a la señora Pinal?”. Pepillo Origel

La polémica en torno al funeral de Silvia Pinal y las declaraciones cruzadas entre Pepillo Origel y Addis Tuñón han dejado claro que, incluso tras la partida de una figura tan importante como Silvia Pinal, las tensiones personales pueden salir a la luz. Lo que queda por resolver es si las familias y amistades cercanas encontrarán la manera de honrar su legado en paz y sin confrontaciones públicas.