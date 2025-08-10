Pepillo Origel explota contra Mario Bezares por bailar ‘El gallinazo’ en poca ropa, ¡se lo acabó!

El estreno de “La casa de los famosos México 2025" dejó uno de los momentos más comentados en redes sociales: Mario Bezares, ganador de la segunda temporada, apareció bailando su famoso “Gallinazo” con muy poca y diminuta ropa, repitiendo la fórmula que ya había mostrado en la temporada pasada. Sin embargo, su actuación no fue del agrado de todos. Pepillo Origel, conductor de “Con Permiso” en Unicable, lo criticó fuertemente por su decisión de presentarse así. ¡Se lo acabó!

Pepillo Origel y Martha Figueroa discuten / IG: @juanjoseorigel

Mira: Pepillo Origel arremete contra “Hoy” por dejarlo fuera del aniversario 27 del programa: “También estuve”

¿Qué dijo Pepillo sobre Mario Bezares tras bailar el “Gallinazo” en ropa interior?

La actuación de Mario Bezares con ‘El gallinazo’ no fue del agrado de todos y quien no se guardó su opinión fue el periodista Juan José “Pepillo” Origel.

Durante una conversación con Martha Figueroa en su programa, Pepillo criticó fuertemente la participación del conductor regiomontano:

“¿Qué tenía qué hacer ya a estas alturas del partido en calzones? Ay no… fue una ridiculez, ya estamos viejos para andar haciendo eso”, comentó con evidente desaprobación. Pero la crítica no paró ahí. Origel también lanzó comentarios sobre el físico de Mario Bezares, sugiriendo que su presentación no fue atractiva ni justificada:

“No tienes ni cuerpo, oye… todavía dijeras lo hace alguien con un cuerpazo, dijeras si quiera se distrae uno, pero así, ay no… ay no Mayito. De todos modos me caes muy bien”.

Mira: Mario Bezares estalla en ‘Hoy’ por duras críticas: "¡Me odia! ¡Eres mala!”

Pepillo lanzó una fuerte crítica contra Mario Bezares por bailar “El gallinazo” en paños menores. / Redes sociales

Mario Bezares responde a las críticas por bailar “El gallinazo” en ropa interior

Mario Bezares tras recibir críticas por bailar en poca ropa ‘El gallinazo’ en “La casa de los famosos México 2025", lejos de molestarse el conductor regiomontano tomó con buen humor las reacciones que provocó su aparición y dejó claro que su intención nunca fue generar polémica, sino simplemente entretener.

“Creo que algunos se vomitaron, otros se rieron, a otros les dio sueño, otros se enojaron y a otros les ganó la risa, pero creo que así debe ser la vida. La gala de estreno quedó ahí un sello y n*lgas”, expresó Bezares entre risas.

Sus declaraciones fueron difundidas en el canal de YouTube De la Rosa TV, donde también se destacó cómo su performance dividió opiniones, marcando uno de los momentos más virales de la noche.

Bezares, quien ganó la segunda temporada del reality, regresó al escenario para mostrar que sigue teniendo la misma chispa que lo caracterizó desde los años noventa. Aunque su atuendo causó controversia, el conductor no se arrepiente y agradece haber arrancado carcajadas.