La conversación sobre la paternidad de Paul Stanley volvió a tomar fuerza luego de que se confirmó que el conductor no es hijo biológico de Paco Stanley, una duda que había acompañado su historia familiar durante años. La aclaración llegó tras un largo proceso personal que Paul decidió enfrentar para poner fin a las especulaciones que lo rodeaban desde su infancia.

Aunque siempre ha reconocido el lugar que Paco Stanley, ocupó en su vida pública y emocional, hoy el actor y presentador cierra un capítulo que había permanecido abierto en el imaginario del público, marcando un antes y un después en la narrativa que lo ha acompañado desde el asesinato del famoso conductor.

No te pierdas: Joely Bernat, esposa de Paul Stanley, presume su abdomen plano a meses de dar a luz ¡Así luce!

Paul Stanley rompió el silencio sobre su origen y reveló quién es su verdadero papá. Esta es la explicación completa. / Foto: Redes sociales

¿Cómo confirmó Paul Stanley que no es hijo de Paco Stanley?

La historia familiar de Paul Stanley, conductor del programa matutino Hoy, volvió a encender las conversaciones luego de que el conductor compartiera que, tras muchos años de escuchar versiones y especulaciones, decidió aclarar públicamente que no es hijo biológico de Paco Stanley.

En tono reflexivo, comentó a través de sus redes sociales que esta verdad era algo que necesitaba poner sobre la mesa “para cerrar ciclos y avanzar”, una expresión que usó para explicar por qué eligió hablar del tema justo ahora, después de tanto tiempo. El anuncio sorprendió a muchos seguidores, quienes durante décadas habían asociado su nombre directamente al legado del conductor asesinado en 1999.

No te pierdas: Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, enfrenta grave enfermedad: “A dos de que me hospitalicen”

Tras años de especulación, Paul Stanley aclaró que no es hijo de Paco Stanley y compartió la verdad sobre su paternidad. / Foto: Redes sociales

¿Quién es el verdadero papá de Paul Stanley?

Paul Stanley sorprendió al público con una inesperada revelación y es que contó que Mario Bezares es su verdadero padre, en medio de los rumores que sonaron por años.

El conductor del programa Hoy explicó que su cercanía con Bezares siempre tuvo un fondo más profundo del que la televisión mostró, por eso se distanciaron por años. Sin embargo, el reencuentro vino con una verdad.

“Siempre dije que éramos familia, solo faltaba confirmar que también lo éramos por sangre”, dijo Paul Stanley sobre la nueva revelación de su vida privada.

No te pierdas: ¿Mario Bezares engañó a su esposa Brenda con una celebridad? Briggitte Bozzo hace impactante revelación

Paul Stanley confirmó que Mario Bezares es su verdadero padre. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Mario Bezares sobre ser el verdadero padrede Paul Stanley?

Mario Bezares sorprendió a sus seguidores al publicar un mensaje en el que confirmó que Paul Stanley era su hijo. El conductor hizo la revelación con aparente naturalidad y se mostró orgulloso porque eres una “Inocente palomita, te dejaste engañar…", todo fue una broma por el Día de los Inocentes este 28 de diciembre. ¡Feliz día de los inocentes!

Ni Paul Stanley ni Mario Bezares dijeron nada. El conductor de Miembros al aire es hijo de Paco Stanley, todo es una broma de fin de año. Disfruta el 28 de diciembre y no te enojes.

No te pierdas: Pepillo Origel explota contra Mario Bezares por bailar ‘El gallinazo’ en poca ropa, ¡se lo acabó!