Dalilah Polanco revela que tiene “pegue” con las mujeres tras La casa de los famosos México: ¡Despierta pasiones!

Dalilah Polanco reveló que, tras su salida de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, notó un cambio en su vida personal, pues ahora tiene más “pegue” mujeres. La actriz compartió que esta situación surgió después de su paso por el reality show, donde su exposición ante el público abrió nuevas formas de interacción fuera de la pantalla y generó conversaciones que van más allá de su participación en el programa.

Dalilah Polanco habló sobre la atención que recibe de mujeres. / Foto: Redes sociales

Dalilah Polanco habla del interés que despierta entre mujeres

Durante una reciente emisión del programa de Mario Bezares, Fonda Los Amigos, Dalilah Polanco compartió una reflexión personal que surgió a partir de su experiencia reciente frente al público. La actriz reveló que fue en este momento de su vida cuando se dio cuenta de que resulta muy atractiva para las mujeres, una percepción que, según contó, se hizo evidente por la forma en que muchas se le han acercado.

En la conversación, Dalilah Polanco habló con naturalidad sobre este descubrimiento y explicó que no había dimensionado esa atención hasta ahora. Al referirse a la respuesta que ha recibido, expresó: “Mujeres, no sabes la cantidad de mujeres”, frase con la que dejó claro el impacto que tuvo esta toma de conciencia y cómo ha cambiado la manera en que observa la conexión que genera con otras mujeres

La confesión de Dalilah Polanco sobre su vida personal generó conversación entre el público. / Foto: Redes sociales

¿A Dalilah Polanco le gustan las mujeres?

Dalilah Polanco aclaró los comentarios que surgieron en torno a su vida personal y desmintió que le gusten las mujeres. La conversación se dio en un tono directo, cuando el conductor puso sobre la mesa los rumores que han circulado recientemente y le dio espacio para responder sin rodeos.

Durante el intercambio, Bezares planteó el tema abiertamente al decir: “Dicen las malas lenguas que le tiras para todos lados, mamacita… si quieres desmentir o dices, ‘sí, no, efectivamente sí me gustan’”. Ante esto, Dalilah Polanco respondió con claridad y desde su propia experiencia: “A ver, yo soy ‘macho calado’, siempre lo he dicho y nunca lo he negado”.

La actriz explicó que hubo un momento específico que la llevó a reflexionar sobre el tema, sin que eso definiera una preferencia. “El día que yo tuve una experiencia (con una mujer) fue donde yo dije: ‘las mujeres están hermosas’ y después dije: ‘híjole, es que qué te hago, una trenza’… porque ya que estás ahí dices ‘¿y ahora, qué vamos a hacer?’”, relató.

Dalilah Polanco deja a todos con la boca abierta al hablar de su “pegue” con mujeres. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Dalilah Polanco?

Dalilah Polanco nació el 27 de noviembre de 1971 en Guasave, Sinaloa, y es una actriz mexicana que creció en un entorno artístico. Es hija del cantante y músico regional mexicano Cutberto Pérez, fundador del Mariachi 2000, y de la bailarina de ballet folclórico Aída Polanco, formación que influyó desde temprano en su acercamiento a las artes escénicas y al mundo del espectáculo.

Su carrera en televisión comenzó a mediados de la década de los noventa, cuando debutó como actriz en producciones televisivas. En 1995 participó en La paloma y en Mujer, casos de la vida real, para después integrarse a proyectos de mayor alcance como El privilegio de amar en 1998 y Mi destino eres tú en el año 2000, consolidando su presencia en el formato de telenovela.

En 2003 alcanzó un amplio reconocimiento por su participación en la serie La familia P. Luche, donde interpretó a Martina, personaje que marcó un punto clave en su trayectoria. Desde entonces ha formado parte de diversas producciones televisivas como Los exitosos Pérez, Querida enemiga, Palabra de mujer, XHDRBZ, La rosa de Guadalupe y Por ella soy Eva. Además, ha desarrollado una faceta como conductora en el programa matutino De buenas y ha participado en teatro musical con montajes como Mentiras: el musical y Mame, el musical.

