¿Cecilia Galliano se enamoró de una exparticipante de La casa de los famosos México? “Haríamos bonita pareja”

Cecilia Galliano habló sobre su vida personal y respondió a los cuestionamientos en torno a si actualmente está enamorada de una actriz y exparticipante de La casa de los famosos México. La conductora abordó el tema que despertó el interés del público por conocer más detalles sobre sus palabras y el contexto en el que se dieron, ¿de quién se trata y qué dijo? Aquí te contamos todos los detalles.

Cecilia Galliano aclara si está enamorada de una actriz. / Foto: Redes sociales

¿A Cecilia Galliano le gustan las mujeres?

Cecilia Galliano habló sobre su postura en torno a las relaciones con mujeres y dejó claro que no se cierra a ninguna posibilidad. Durante sus declaraciones, la actriz y conductora explicó que no ha vivido una experiencia sentimental con una mujer, pero tampoco descarta esa opción, señalando que es algo que solo podría definir a partir de la vivencia personal.

“Tendría que experimentar para saber si me gustan o no”, expresó Galliano al abordar el tema frente a los medios de comunicación. Además, reconoció que siempre ha tenido conexión con las mujeres y que suele llamar su atención. “La verdad a mí siempre me gustaron, pero uno no sabe”, dijo, al tiempo que habló de la forma en la que se relaciona con ellas.

La actriz también comentó que suele recibir interés por parte de mujeres y explicó cómo percibe esa dinámica. “Sí tengo pegue con las chicas, no sé si porque me ven masculina, no tengo problemas con eso, no tengo un rollo, y siempre me respetan, pero yo también soy respetuosa”, declaró.

¿Hay una actriz en el corazón de Cecilia Galliano? Así respondió la conductora. / Foto: Redes sociales

¿Cecilia Galliano está enamorada de una actriz y exparticipante de La casa de los famosos México?

Cecilia Galliano generó polémica en redes sociales luego de hablar sobre la posibilidad de tener una relación sentimental con otra mujer y mencionar directamente a una actriz y exparticipante de La casa de los famosos México con la que podría existir una conexión especial. A través de sus declaraciones, dejó claro que se trató de una simple declaración sin toques reales, pero que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

La conductora señaló que, si llegara a tener una relación con una mujer, sería con Dalilah Polanco, actriz y segunda finalista de La casa de los famosos México 2025, a quien describió a partir de afinidades personales. “Está loca igual que yo, porque le va al Frente igual que yo, porque le encantan las motos y porque creo que haríamos una bonita pareja”, comentó, explicando los puntos en común que, desde su perspectiva, las unirían.

Galliano también habló sobre la dinámica que existiría entre ambas y cómo percibe la relación entre mujeres. “A lo mejor físicamente yo porque soy mucho más grandota que ella, pero es brava, la Polanco es brava, me gusta. Las mujeres nos conocemos mejor, sabemos qué nos gusta, qué no; el hombre tiene que hacer todo el proceso”, expresó, dejando claro que sus palabras forman parte de una reflexión personal compartida de manera abierta.

Cecilia Galliano habló sobre si podría enamorarse de una actriz y reveló que sería de Dalilah Polanco. / Foto: Redes sociales

¿Cómo es la relación de Dalilah Polanco y Cecilia Galliano?

Durante su participación en La casa de los famosos México 2025, Dalilah Polanco fue objeto de comentarios y reacciones del público a partir de su comportamiento dentro del programa. En ese contexto, Cecilia Galliano, exconductora de La casa de los famosos México, fue cuestionada sobre si mantendría su apoyo hacia la comediante y actriz pese a las críticas que surgieron durante la transmisión del reality.

Al ser consultada sobre el tema, Galliano dejó claro que su postura no estaba ligada a lo ocurrido dentro del programa y que su relación con Polanco va más allá de un formato televisivo. “Estuvo en uno de los momentos más importantes de mi vida y más dolorosos, el programa de La casa de los famosos no define mi amistad”, expresó, al referirse al vínculo que las une sin dar más detalles, durante una entrevista para el podcast Mate con piquete.

La conductora también señaló que su respaldo hacia Dalilah Polanco se mantiene sin cambios. “La voy a seguir apoyando en todo lo que haga”, afirmó, subrayando que su relación personal no se ve afectada por las opiniones generadas a raíz de la participación de la actriz en el reality show.

