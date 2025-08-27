Cecilia Galliano externa su contundente opinión sobre los conflictos en La casa de los famosos México

La conductora Cecilia Galliano rompió el silencio sobre los conflictos de género que han marcado varias ediciones La casa de los famosos México. Durante un episodio de su pódcast ‘Mate con piquete’, que comparte con Manolo Fernández, abordó el tema tomando como referencia la participación de Mario Bezares “Mayito” y la actitud de Mariana Echeverría dentro de la casa. Galliano puso sobre la mesa un debate que no es nuevo: el de la convivencia entre hombres y mujeres en un mismo espacio bajo reglas de competencia. ¿Qué fue lo que dijo?

Cecilia Galliano / Redes sociales

¿Qué dijo Cecilia Galliano sobre el tema de género en La casa de los famosos México?

En el diálogo con Manolo Fernández y Mario Bezares, Cecilia Galliano retomó la situación que se vivió con Mariana Echeverría, quien desde su llegada a La casa de los famosos México 2024 se adueñó de la cocina y no permitió que otros participantes intervinieran. En ese contexto, Bezares comentó que no quería faltarle al respeto a Mariana por ser mujer, aunque sí reconoció que, de haber sido un hombre en su lugar, la discusión habría sido distinta.

Galliano interrumpió para dar su postura:

"¿Por qué en La casa de los famosos todos, en todas las temporadas, tienen un problema con el género? No es si tú eres hombre o mujer, son habitantes. Si se metieron, saben que no es una casa de puras mujeres o de puros hombres, se llaman habitantes”. Cecilia Galliano

De esta manera, la conductora sugirió que los conflictos no deberían girar en torno al género de los participantes, sino en torno a las reglas del juego y la convivencia que se genera dentro del encierro.

PTM, otra vez le tengo que dar la razón a la Galliano:



“En #LCDLFMx siempre terminan haciendo pedo con el género… cuando al final todos son habitantes, sean hombres o mujeres”#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/tftytxHD8e — EL QUINCE (@elquince15_) August 26, 2025

¿Qué problemas se han dado en La casa de los famosos México?

El tema del género en La casa de los famosos México no es nuevo. En distintas ediciones, las discusiones entre participantes hombres y mujeres han escalado a fuertes enfrentamientos. Uno de los casos más recientes del reality ocurrió con Ninel Conde, quien protagonizó una pelea con Alexis Ayala, donde los comentarios y actitudes evidenciaron nuevamente la tensión que surgió en el programa al tratar temas de convivencia entre géneros.

Un episodio destacado ocurrió en la segunda temporada del programa, cuando el participante Adrián Marcelo generó indignación con comentarios que fueron calificados en redes como misóginos. Uno de los momentos más polémicos fue cuando, tras la expulsión de Gomita, Marcelo soltó la frase: “una mujer menos para maltratar”. Esta expresión desató una fuerte reacción tanto de los espectadores como de organizaciones sociales, lo que llevó al retiro inmediato de varias marcas patrocinadoras del programa.

¿Por qué Cecilia Galliano ya no es conductora de La casa de los famosos México?

Durante La casa de los famosos México 2025 hubo diversos cambios importantes en su elenco de conductores. Uno de los más sonados es la salida de Cecilia Galliano, quien estuvo al frente de las pre y postgalas digitales desde la primera edición y se convirtió en una de las caras más identificadas con el formato.

La propia conductora aclaró que su ausencia no se debió a una decisión personal, sino que no logró llegar a un acuerdo económico con la producción. A través de entrevistas y en su pódcast ‘Mate con Piquete’, Galliano explicó que nunca pidió una cantidad exagerada de dinero, como algunos rumores señalaban, pero que al final la negociación no prosperó.

