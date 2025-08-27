¿Dalilah Polanco abandona ‘La casa de los famosos México’ tras pleito con Mar Contreras? “No está padre esto”

Dalilah Polanco y Mar Contreras, habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2025, dieron mucho de qué hablar el pasado martes 26 de agosto. Ambas actrices protagonizaron un intenso pleito en una de las dinámicas del reality. Eso no es todo, la integrante de ‘La familia P. Luche’ se mostró totalmente afectada tras la ‘Noche de cine’ en ‘La casa’. ¿Pidió su salida de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Aunque Dalilah Polanco y Mar Contreras han dejado claro al público que son contundentes rivales, dado que han protagonizado diversos enfrentamientos a lo largo de estas cinco semanas en ‘La casa de los famosos México’, en esta ocasión, la enemistad entre ‘la Reina del cuarto noche’ supuestamente, habría sobrepasado a la ex de Eugenio Derbez, según perciben usuarios, al grado de que, aparentemente, habría considerado abandonar la competencia.

Dalilah Polanco y Mar Contreras protagonizaron otro pleito en La casa de los famosos México. / Vix

¿Qué pasó entre Mar Contreras y Dalilah Polanco en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

En ‘La casa de los famosos México’ 2025, Mar Contreras rompió en llanto durante una dinámica luego de que Dalílah Polanco hiciera un comentario sobre una mariposa, que para Mar simboliza a sus padres fallecidos.

La actriz le reclamó con firmeza que no usara un tema tan sensible en un simple juego: “No metas a mis papás en este ejercicio. Yo pude haber metido algo de tu familia. Es un ejercicio que tiene que ver conmigo, no con lo que representan para mí las mariposas”, le dijo Mar a Dalilah.

mil se entiende el sentir de mar, si ella lo sintió así, y dalilah no debió decirlo en primer lugar, pero es verdad q cuando fueron al cuarto, dalilah ya no siguió con eso y se lo dijo, q no era un personaje y q deberían sacar a la mariposa. entonces🫠



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/bmytJzNTXE — riv (@ponyoogirl) August 26, 2025

Por su parte, Dalílah aclaró que su intención había sido proteger al insecto: “Fue algo sincero, quería que no le hicieran daño”, aseguró.

Finalmente, Polanco aceptó su error y le pidió disculpas a su compañera.

“Te ofrezco una disculpa porque no es correcto… Estoy ofreciendo una disculpa… Trataré de ser más cuidadosa con la información que yo reciba de tu parte. Si en algo te ofendí, te ofrezco una disculpa de la manera más honesta”. Dalilah Polanco

¿Qué ocurrió durante la Noche de cine en ‘La casa de los famosos México’ 2025 el miércoles 26 de agosto?

La dinámica de Noche de cine en ‘La casa de los famosos México’ sorprendió al público y a los habitantes al mostrar algunos fragmentos de momentos incómodos dentro de ‘La casa’. Entre las escenas proyectadas, se evidenciaron actitudes de descuido hacia la limpieza y algunas reacciones de los posicionamientos de la pasada gala de eliminación.



Choques generacionales: “Rucos” vs. “Morros”

Uno de los temas más sonados fue la queja de los “rucos” hacia los “morros” por su falta de limpieza: cabellos y platos desatendidos causaron fricciones entre ambos grupos.

Dalílah Polanco en el ojo del huracán

Las imágenes proyectadas causaron una fuerte reacción emocional en Dalílah Polanco, quien fue expuesta por comentarios hechos sobre ella por parte de Aldo de Nigris y Aarón Mercury, en las que expresaron que no tendrían miedo a las advertencias de la actriz. Esto en cuanto a que llevaría a cabo el “mismo juego” que ellos.

¿Dalilah Polanco abandonó ‘La casa de los famosos México’ hoy, 27 de agosto del 2025?

Al finalizar la función de la ‘Noche de cine’ en ‘La casa de los famosos México’, Dalílah Polanco no pudo contener las lágrimas al confesar que las escenas proyectadas le resultaron “muy conmovedoras”. Ante las cámaras, declaró que no tenía comentarios adicionales, aunque reconoció sentirse profundamente afectada por lo que había visto.

“Estuvo muy conmovedora la película. No tengo ganas ni de hablar, qué triste. No está padre esto”. Dalilah Polanco

Luego de esta confesión, la actriz, supuestamente, habría acudido al confesionario para pedir su salida inmediata de la competencia de famosos.

Reportan que Dalilah Polanco pidió abandonar La casa de los famosos México / X

De acuerdo con la cuenta de ‘X’ de Lolita Denigris Mercury, se informó que Polanco, presuntamente, estaría muy molesta y habría pedido abandonar el encierro.

“Manas me dicen que Dalilah está tan encabronada que acaba de pedir su salida en el confesionario”, se lee.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 MANAS ME DICEN QUE DALILAH ESTA TAN ENCABRONADA QUE ACABA DE PEDIR SU SALIDA EN EL CONFESIONARIO #LaCasaDeLosFamososMx — Lolita Denigris Mercury 🍌 (@LolitaPlatan0) August 27, 2025

Sin embargo, la cuenta de ‘X’ ’Serios y sinceros’ no tardó en desmentir esta versión. Incluso, detallaron que Dalilah ni siquiera habría entrado al confesionario en la noche.

“Es falso. Dalílah Polanco no pidió su salida, ni siquiera entró al confesionario. Recuerden que nosotros les informamos si llegara a ocurrir, tal y como les informamos de AM (Adrián Marcelo) cuando salió”, se lee.

Es FALSO.



Dalilah no pidió su salida. Por si ven Publicado eso.



Ni siquiera a entrado al confesionario y ya publican que pidió su salida.



Recuerden que nosotros a les informamos si llegara a ocurrir, tal y como les informamos de AM cuando salió.#LaCasaDeLosFamososMX — 🚺Serios y Sinceros🚹 (@seriosysinceros) August 27, 2025

Por su parte, Dalilah Polanco también fue captada en las cámaras del 24/7 en plena platica con Aarón Mercury y Aldo de Nigris. En esta, los tres dejaron claras las cosas y señalaron que no hay nada personal entre ellos, sino que todo quedaría en la competencia.