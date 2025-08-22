Dalilah Polanco se lanza vs Mar Contreras en ‘La casa de los famosos México’: “Tu neurosis”

La reciente cena de nominados de ‘La casa de los famosos México 2025’ dejó mucha tensión entre Dalilah Polanco y Mar Contreras. Y es que, durante la conversación, la actriz no dudó en confrontar a la cantante por sus actitudes en la convivencia estas cuatro semanas. ¿qué fue lo que pasó?

¿Qué le dijo Dalilah Polanco a Mar Contreras en la cena de nominados de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La participación de Mar Contreras en ‘La casa de los famosos México 2025’ ha sido muy controvertida. Muchos usuarios han acusado a la celebridad de ser una “pick me girl” por la relación distante que tiene con sus compañeras. Si bien ella ha dicho que las otras mujeres la “excluyen”, las críticas continúan.

También ha tenido algunos comportamientos que no han sido bien vistos por los fans de reality. Uno de los más recientes fue cuando le dio comida que se había caído al piso a Priscila Valverde, ocasionando todo un debate en redes sociales.

Ahora, durante la cena de nominados, Dalilah Polanco señaló a Mar Contreras de ser una persona que, supuestamente, buscaría tener siempre el reconocimiento y no saber ver las buenas acciones de los demás.

“Por ejemplo, esas ganas de reconocimiento, de: ‘Yo hice eso, pero yo lo hice, no, que yo aquel…’. Que yo digo: ‘¿Qué importa quién lo haya hecho? Lo hicimos todos juntos’. Allí es donde yo digo: ‘Esta mujer, que dice que yo estoy muy acá,…digo, ya, como sea’. Cada vez que te digo algo en la cocina, dices: ‘Es que mi esposo es chef’, sí, pero tú no (lo eres)”, expresó.

Polanco sostuvo que, al igual que ella, Mar es “neurótica”. Sin embargo, dijo que sus niveles de “neurosis” son distintos, ya que, según la actriz, Contreras es “iracúnda”.

¿Cómo reaccionó Mar Contreras al reclamo de Dalilah Polanco en ‘La casa de los famosos México 2025’?

En respuesta a las palabras de Dalilah Polanco, Mar Contreras no tardó en darle réplica a la actriz y recalcar que, a su consideración, ella “no era así”. Ante esto, Polanco remató recordándole que el público puede ver todo a través de 24/7-

“Ve, ahí está, que el público lo decida mejor. Te están viendo. No necesitamos echarle el pe… al público”, expresó.

Mar insistió en que no era como la estaba describiendo, a lo que Dalilah le dijo que, justo su negativa era la prueba de que sí era una persona complicada: “El público te está viendo. No pudiste aguantar no darme un replicado. Está bien, por eso no te extrañaría, porque eres igual a mí”, destacó.

Aunque la discusión terminó allí, dejó mucha tensión entre las dos y, sobre todo, causó mucho debate en redes sociales. Si bien algunos creen que Dalilah “le dijo sus verdades a Mar”, otros insisten en que muchos habitantes están en contra de Contreras por su personalidad tan directa.

¿Dónde y cuándo ver el duelo por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Hoy, viernes 22 de agosto, Abelito se enfrentará a Facundo y Aarón Mercury para robarles la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’. Este beneficio permite sacar a un habitante de la placa de nominados.

Recordemos que los nominados de esta semana fueron:

Alexis Ayala

Guana

Priscila Valverde

Abelito

Shiky

Mariana Botas

Mar Contreras

Dalilah Polanco

El duelo por la salvación se realizará durante la gala de esta noche, que comenzará a las 10 pm y se podrá sintonizar por el Canal 5, así como por la plataforma de VIX.

