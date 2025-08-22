A Aldo de Nigris por ignorar a Mariana Botas en La casa de los famosos México ¿le lanzan advertencia y brujería?

Últimamente, los fans de ‘La casa de los famosos México 2025’ comenzaron a ‘shippear’ a Mariana Botas y Aldo de Nigris. Esto, después de que la actriz admitiera sentir cierta atracción por el influencer. Si bien muchos están emocionados por un posible nuevo romance dentro de ‘La casa’, algunos se sintieron indignados luego de que, aparentemente, él la ignorara en una ocasión. A raíz de esto, una usuaria lanzó lo que muchos consideran una amenaza para Aldo, ¿el sobrino de Poncho de Nigris está en peligro?

Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

Lee: ¿Quién reta a Facundo y Aarón Mercury por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’?

¿Cómo fue que Aldo de Nigris habría ignorado a Mariana Botas en ‘La casa de los famosos México 2025’?

En su momento, se viralizó un video en el que se ve a Mariana Botas intentando platicar con Aldo de Nigris, mientras este seguía estaba conversando con otros habitantes. Mientras Botas le preguntaba sobre su experiencia en la suite, el influencer, aparentemente, la había ignorado.

Esto causó mucho debate en redes sociales. Si bien algunos argumentaron que, probablemente, Aldo no la había escuchado, otros aseguran que simplemente la ignoró porque, “probablemente, ya no la soporta”.

Pese al momento incómodo, Aldo y Mariana han convivido con normalidad en los últimos días, algo que ha alimentado la posibilidad de un presunto romance entre ellos. Y es que cabe destacar que ambos, hasta donde se sabe, son solteros, por lo que no se descarta un posible noviazgo.

Hasta ahora, Aldo no ha mostrado señales de sentirse atraido por Mariana. En tanto que esta última ha confesado abiertamente que, si bien no es su tipo físicamente, De Nigris le parece una persona atractiva.

“Fíjate que a mí los güeros no me gustan. Nunca. Me gustan más de barbita, pelo negro, ojos oscuros; pero, está hecho a mano ese güey”, manifestó Botas.

Mariana Botas / Redes sociales

Te recomendamos: Mar Contreras explota vs. Facundo ¿por burlarse de Elaine Haro en La casa de los famosos México 2025?

¿Cuál fue la amenaza que lanzaron en contra de Aldo de Nigris por ‘ignorar’ a Mariana Botas en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Recientemente, comenzó a circular un video en el que, aparentemente, lanzan una amenaza en contra de Aldo de Nigris. Dicho clip muestra a una internauta que dice saber cosas de brujería.

Según esta usuaria, están “manipulando” a Aldo para que “ignore” sus sentimientos por Mariana Botas. Aunque lo que más llamó la atención de sus declaraciones es que dijera que quiere “ver arrepentido” al influencer por sus acciones.

“Ya no hay que dejar que a Aldo lo sigan manipulando…Yo quiero ver a Aldo arrepentirse, dar el primer movimiento. Quiero ver a Aldo extrañando la conexión que tiene con Mariana. Quiero que él realmente se dé cuenta que le hace falta. Eso se va a dar si las personas lo dejan de manipular… Él no quería nominarla” Usuaria de redes sociales

Para muchos usuarios, estas palabras fueron interpretadas como una especie de amenaza contra Aldo y temen que esta persona quiera hacerle alguna especie de “brujería” para lograr su cometido. Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes:

“Hasta brujería le van a hacer a Aldo”

“Nunca confíen en esas brujas de TikTok”

“Ni los migajeros se atreven a tanto”

“Las fans de Mariana sí están bien loquitas”

“¿Qué onda con sus trucos de bruja y sus palabras? Dan miedo”

“Esperemos que Aldo esté bien”

“Vieja loca”

Qp2 hasta brujería le van a hacer a Aldo nmms las fans del mariana

Diciendo que lo quieren ver arrepentido y que no se que! Todo bien en casa? pic.twitter.com/nhWFD8RbMf — reality y misses (@paraopinaryya) August 21, 2025

¿Mariana Botas será la próxima eliminada de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Mariana Botas es una de las nominadas de la cuarta semana en ‘La casa de los famosos México 2025’. Según la usuaria que se dice ser una “bruja”, la actriz no saldrá esta semana del reality.

No obstante, predijo que, supuestamente, enfrentará muchos problemas dentro del show. Aunque no especificó de qué tipo, mencionó que Mariana debe tener “mucho cuidado”.

Recordemos que hoy 21 de agosto se llevará a cabo la prueba para ver quien será en retador en el duelo por la salvación, por lo que puede haber una esperanza de que la actriz salga de la placa.

Mira: Actriz expone actitudes “groseras” de Elaine Haro y Mariana Botas, habitantes de La casa de los famosos México