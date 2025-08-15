La casa de los famosos México: ¿Aldo de Nigris ignoró a Mariana Botas? Se vuelve viral polémico video

A casi tres semanas del inicio de La casa de los famosos México 2025, los primeros roces comienzan a hacerse visibles entre los participantes. Un video que circula en redes sociales dejó al descubierto la supuesta actitud polémica de Aldo De Nigris con Mariana Botas, la cual generó comentarios y reacciones de los usuarios en distintas plataformas. Aquí te contamos que es lo qué pasó.

Te puede interesar: ¿Alexis Ayala golpeó a su exesposa, Karla Álvarez? Polémica revive por su paso en La casa de los famosos México

La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Qué pasó entre Aldo De Nigris y Mariana Botas en La casa de los famosos México 2025?

En redes sociales circuló un video que dejó al descubierto un supuesto momento incómodo en La casa de los famosos México en el que Mariana Botas intenta interactuar con Aldo De Nigris mientras este conversa con otros compañeros. Según el fragmento difundido, Aldo de Nigris no respondió a las tres preguntas consecutivas de la actriz sobre cómo había sido su estancia en la suite de la casa, lo que ha sido interpretado por algunos fans como un acto de indiferencia.

La escena generó una serie de comentarios en X e Instagram. Usuarios señalaron que la situación fue divertida, mientras que otros criticaron la falta de atención del exfutbolista hacia Mariana. Algunos internautas escribieron:



“AJAJAJAJJA la pobre lo decía cada vez ya más desanimada” y

“Si Mariana fuera la que no contesta, ya estarían tirando hate diciendo que la excluyen”.

Qué tal la suite? Deli no? 🤣

Lo repitió como 3 veces y no la peló #LaCasaDeLosFamososMx

pic.twitter.com/ZQP1e2bHst — 𝕐 𝔸 𝕄 𝕀 (@Yamiicst) August 12, 2025

Te puede interesar: Alexis Ayala en La casa de los famosos México: Revelan cuánto ganaría el actor por semana en el reality

Aldo de Nigris y Mariana Botas shippeo / Redes sociales y canva

¿Qué opinan internautas sobre el shippeo de Aldo de Nigris y Mariana Botas en La casa de los famosos México?

En redes sociales, el presunto romance entre Aldo de Nigris y Mariana Botas ha encendido un verdadero debate entre los fans del reality. Muchos aseguran que la química entre ambos seguidores es innegable y que sus constantes interacciones dentro de La casa de los famosos México son prueba suficiente para “shippearlos” con el apodo “Marialdo”. En TikTok y X abundan los clips donde se les ve compartiendo momentos cercanos y cariñosos, lo que ha hecho que para varios internautas sean “la razón” para seguir el programa. Entre los comentarios más recurrentes destacan frases como:



“La química existe entre ellos” o

“Amo, aunque muchos no soporten” .

Sin embargo, no todos están convencidos de que haya un interés romántico real. Algunos usuarios consideran que podría tratarse únicamente de una amistad sólida nacida en el encierro del reality. Otros, incluso, han criticado a Mariana por supuestamente “interponerse” en la cercanía que Aldo tenía con Elaine Haro.

Pese a ello, sus defensores han salido con fuerza para apoyarla, asegurando que los ataques son injustificados y que cualquier vínculo entre Aldo y Mariana es asunto exclusivo de ellos. El “shippeo” de “Marialdo” sigue creciendo y, para muchos, ya es uno de los momentos más comentados de la temporada.

Te puede interesar: Ninel Conde rompe en llanto en La casa de los famosos México, ¿porque se la acabó Alexis Ayala?

Aldo de Nigris y Mariana Botas shippeo / Redes sociales y canva

¿Por qué dicen que Mariana Botas es la nueva ‘Gomita’ de La casa de los famosos México?

Las actitudes de Mariana Botas la llevaron a ser comparada con la influencer Araceli Ordaz, conocida como Gomita, debido a su evidente interés amoroso por un habitante del reality show La casa de los famosos México 2025.

Los seguidores del programa han bautizado a Mariana como la “nueva Gomita”, señalando similitudes en su comportamiento y actitudes dentro de ‘La casa’. Esta comparación surge tras la insistencia de Mariana en interactuar con Aldo De Nigris, a pesar de ser ignorada en varias ocasiones, lo que ha generado diversas reacciones entre los internautas.

Te peude interesar: ¿Esposa de Alexis Ayala se burla de Ninel Conde tras salvación del actor en La casa de los famosos México?